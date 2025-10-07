Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Cricketers Divorce: टॉप 5 भारतीय क्रिकेटर्स, जिनके तलाक ने दुनिया में मचाई उथल-पुथल; यूं टूटा घर

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 12:05 PM (IST)

    भारतीय क्रिकेटरों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोरते हैं। कुछ ऐसे क्रिकेटर्स देखे गए जिन्होंने शादी में धोखा झेला और कुछ का हंसता खेलता रिश्ता टूट गया। इनमें दिनेश कार्तिक का नाम हैं जिन्हें उनकी पत्नी निकिता ने मुरली विजय के साथ धोखा दिया। उनके अलावा भी कौन-कौन से भारतीय क्रिकेटर्स रहे जिनका तलाक हुआ आइए जानते हैं उनके नाम।

    prefferd source google
    Hero Image
    Cricketers Divorce: 5 टॉप भारतीय क्रिकटर्स, जिनका हुआ तलाक

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Cricketers Divorce: क्रिकेटर्स अक्‍सर अपने खेल के अलावा पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। कई खिलाड़ी शादी के बाद बेहद खुशनुमा जिंदगी बिता रहे हैं, तो कई खिलाड़‍ियों के हिस्‍से में निराशा आई। कुछ खिलाड़‍ियों ने ऐसा धोखा झेला, जिसकी कल्‍पना कर पाना भी मुश्किल है। दिनेश कार्तिक और मुरली विजय की कहानी से शायद ही कोई क्रिकेट फैन अनजान है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अब ऐसी ही एक और क्रिकेट जोड़ी की खबरें सोशल मीड‍िया पर तूल पकड़ रही हैं। सोशल मीडिया पर एक सीनियर पत्रकार का ट्वीट वायरल हो चुका है, जिसमें उन्‍होंने बताया कि भारत के एक पूर्व क्रिकेटर का हाल दिनेश-मुरली की कहानी जैसा है। पूर्व क्रिकेटर की पत्‍नी एक साथी खिलाड़ी के साथ रिश्‍ते में है और जल्‍द ही दोनों बड़ा फैसला ले सकते हैं।

    हालांकि, इसमें किसी के नाम का जिक्र नहीं हुआ, लेकिन जल्‍द ही खुलासा होने की उम्‍मीद है। चलिए इससे पहले जानते हैं कि किन क्रिकेटर्स को शादी में धोखा मिला और उन्‍हें तलाक लेना पड़ा।

    Cricketers Divorce: 5 टॉप भारतीय क्रिकटर्स, जिनका हुआ तलाक

    1. दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik Divorce)

    भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik Cricketer Divorce) को पहली शादी में धोखा मिला था। कार्तिक की पहली शादी उनकी बचपन की दोस्त निकिता (Nikita Vanjara) से हुई थी, जिन्होंने दूसरे क्रिकेटर मुरली विजय(Murali Vijay) के साथ कार्तिक को धोखा दिया।

    कमाल की बात यह है कि इंडियन प्रीमियर लीग को दौरान कार्तिक ने निकिता से मुरली को मिलाया था। दोस्त की बीवी यानी भाभी पर ही उनका दिल आ गया। इसके बाद कार्तिक ने साल 2015 में भारतीय स्क्वैश प्लेयर दीपिका पल्लीकल से शादी की थी।

    2. शिखर धवन (Shikhar Dhawan Divorce)

    शिखर धवन की शादी साल 2012 में आयशा मुखर्जी से हुई थी, लेकिन 9 साल का लंबा रिश्ता 2021 में टूट गया। इन दोनों का एक बेटा है, जिनका नाम जोरावर हैं।

    3. मोहम्मद शमी (Mohammed Shami Divorce)

    मोहम्मद शमी ने हसीन जहां से साल 2014 में शादी की थी। इसके 4 साल बाद 2018 में हसीन जहां ने उनके खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया और दोनों अलग हो गए। अभी इन दोनों का मामला कोर्ट में हैं, लेकिन कोलकाता हाईकोर्ट ने शमी को ये आदेश दिया है कि उन्हें हसीन जहां को हर महीने 1.5 लाख रुपये और बेटी आयरा के लिए 2.5 लाख रुपये देने होंगे।

    4. युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal Divorce)

    भारतीय टीम के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा की शादी 22 दिसंबर, 2020 को हुई थी। शादी के साढ़े चार साल बाद 20 मार्च 2025 को मुंबई की फैमिली कोर्ट में इनका तलाक हो गया। 

    5. हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya Divorce)

    हार्दिक पांड्या की साल 2020 में नताशा स्टेनकोविक से शादी हुई थी। ये दोनों काफी समय से रिलेशनशिप में थे। साल 2020 जुलाई में दोनों का एक बेटा हुआ और शादी के 4 साल बाद जुलाई 2024 में इन दोनों का तलाक हो गया। 

    यह भी पढ़ें- Yuzvendra Chahal से 60 करोड़ एलिमनी लेने के दावों पर Dhanashree Verma ने तोड़ी चुप्पी, कहा- 'बुरा लगता है जब...'

    यह भी पढ़ें- Virender Sehwag Love Story: रिश्‍तेदार पर दिल हार बैठे, बचपन के प्‍यार के लिए परिवार नहीं था तैयार, अरुण जेटली के बंगले में की शादी