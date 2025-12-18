25 चौके, 178 रन…Devon Conway ने वेस्टइंडीज की छाती पर किया तांडव; IPL ऑक्शन में अनसोल्ड रहने के बाद दिखाई ताकत

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Devon Conway: न्यूजीलैंड क्रिकेटर डेवोन कॉनवे आईपीएल 2026 ऑक्शन में अनसोल्ड रहे। उन्हें खरीदने के लिए किसी भी फ्रेंचाइजी ने रुचि नहीं दिखाई, लेकिन ऑक्शन के दो दिन बाद कॉनवे ने बल्ले से तबाही मचाई और हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया।

न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज (NZ vs WI) के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन डेवोन कॉनवे ने 279 गेंदों पर 25 चौकों की मदद से 178 रन बनाए। उन्होंने कप्तान टॉम लैथन के साथ मिलकर 323 रन की रिकॉर्डतोड़ ओपनिंग साझेदारी भी की। कॉनवे को ऑक्शन में किसी ने खरीदा तो नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी इस पारी से अपनी ताकत दिखाई।

IPL Auction में अनसोल्ड, मगर Devon Conway ने जड़ा शतक दरअसल, न्यूजीलैंड (NZ vs WI) की टीम ने तीसरे टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। डेवोन कॉनवे और कप्तान टॉम लैथम कीवी टीम की ओर से पहले बैटिंग करने आए। कॉनवे, जो दो दिन पहले हुए आईपीएल ऑक्शन में अनसोल्ड रहे थे, उन्होंने 178 रन की नाबाद पारी खेली।

पहले दिन स्टंप्स तक कीवी टीम की ओर से डेवोन कॉनवे (Devon Conway) ने कप्तान टॉम लैथम (Tom Latham) के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 323 रन की साझेदारी की और डब्ल्यूटीसी इतिहास में सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने रोहित शर्मा और मयंक अग्रवाल की जोड़ी के 317 रन के रिकॉर्ड को तोड़ा, जो दोनों ने 2019 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ बनाया था। डब्ल्यूटीसी इतिहास में इस तरह कॉनवे और लैथम सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप बनाने वाले बन गए हैं।

कॉनवे और टॉम की जोड़ी ने 95 साल पुराने एक रिकॉर्ड को भी धराशायी किया है। ये घरेलू सरजमीं पर न्यूजीलैंड की जोड़ी द्वारा बनाया गया सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी का रिकॉर्ड है। इससे पहले चार्ल्स स्टीवर्ट डेम्पस्टर और जॉन अर्नेस्ट मिल्स ने साल 1930 में वेलिंगटन में इंग्लैंड के खिलाफ 276 रन की ओपनिंग साझेदारी की थी, जो अब टूट गई है।

कुल मिलाकर देखें तो कॉनवे और लैथम की यह साझेदारी न्यूजीलैंड के लिए टेस्ट इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी बन गई है। उनसे आगे सिर्फ ग्लेन टर्नर और टेरी जार्विस हैं, जिन्होंने 1972 में जॉर्जटाउन में वेस्टइंडीज के खिलाफ 387 रन जोड़े थे।