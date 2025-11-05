आईएचपीएल से जुड़े दानी व खन्ना को डीडीसीए ने हटाया, जारी की चेतावनी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) ने पूर्व क्रिकेटर और जूनियर चयन समिति के अध्यक्ष रहे अशु दानी और क्रिकेट सलाहकार समिति (सीएसी) के सदस्य सुरेंद्र खन्ना को हटा दिया है। डीडीसीए का यह कदम इंडियन हेवन प्रीमियर लीग (आईएचपीएल) नामक विवादास्पद टूर्नामेंट में दोनों के शामिल होने के आरोपों के बाद सामने आया है।

यह टूर्नामेंट श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में आयोजित किया गया था, जिसमें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर क्रिस गेल और प्रवीण कुमार जैसे बड़े नाम भी शामिल बताए जा रहे हैं। यह लीग अचानक तब विवादों में आ गई जब आयोजक कथित तौर पर भुगतान किए बिना फरार हो गए, जिससे कई खिलाड़ी होटल में फंसे गए थे।

दानी ने नहीं मानी बात सूत्रों के मुताबिक आशु दानी को आईएचपीएल का अध्यक्ष और सुरेंद्र खन्ना को मेंटर की भूमिका दी गई थी। डीडीसीए ने दानी से पहले इस्तीफा देने को कहा था, लेकिन कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया गया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, डीडीसीए ने इस मामले में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है और किसी भी सदस्य को ऐसे अनधिकृत आयोजनों से जुड़े रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी।