    आईएचपीएल से जुड़े दानी व खन्ना को डीडीसीए ने हटाया, जारी की चेतावनी

    By lokesh SharmaEdited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 05:00 AM (IST)

    दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ ने इंडियन हेवन प्रीमियर लीग से जुड़े आशु दानी और सुरिंदर खन्ना के खिलाफ एक्शन लिया है और बाकी लोगों के लिए भी चेतावानी जारी है। 

    दानी और खन्ना के खिलाफ डीडीसीए का एक्शन

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) ने पूर्व क्रिकेटर और जूनियर चयन समिति के अध्यक्ष रहे अशु दानी और क्रिकेट सलाहकार समिति (सीएसी) के सदस्य सुरेंद्र खन्ना को हटा दिया है। डीडीसीए का यह कदम इंडियन हेवन प्रीमियर लीग (आईएचपीएल) नामक विवादास्पद टूर्नामेंट में दोनों के शामिल होने के आरोपों के बाद सामने आया है।

    यह टूर्नामेंट श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में आयोजित किया गया था, जिसमें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर क्रिस गेल और प्रवीण कुमार जैसे बड़े नाम भी शामिल बताए जा रहे हैं। यह लीग अचानक तब विवादों में आ गई जब आयोजक कथित तौर पर भुगतान किए बिना फरार हो गए, जिससे कई खिलाड़ी होटल में फंसे गए थे।

    दानी ने नहीं मानी बात

    सूत्रों के मुताबिक आशु दानी को आईएचपीएल का अध्यक्ष और सुरेंद्र खन्ना को मेंटर की भूमिका दी गई थी। डीडीसीए ने दानी से पहले इस्तीफा देने को कहा था, लेकिन कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया गया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, डीडीसीए ने इस मामले में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है और किसी भी सदस्य को ऐसे अनधिकृत आयोजनों से जुड़े रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

    जारी की चेतावनी

    डीडीसीए ने अपने सभी खिलाड़ियों, कोचों, सहयोगी स्टाफ और मैच अधिकारियों को भी सख्त चेतावनी दी है कि वे किसी भी अनधिकृत या अप्रूव्ड न किए गए टूर्नामेंट, लीग या मैच में भाग न लें। चाहे वह राज्य के भीतर हो या बाहर। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि किसी प्रकार का हितों का टकराव सामने आता है, तो उसे तुरंत उजागर किया जाए।

