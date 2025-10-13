DDCA की सेलेक्शन प्रोसेस फिर सवालों के घेरे में, दो खिलाड़ियों के चयन पर उठी उंगली

लोकेश शर्मा, जागरण, नई दिल्ली: दिल्ली अंडर-23 क्रिकेट टीम का रविवार को हुआ ऐलान एक बार फिर चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर गया है। नियमों के अनुसार जहां 15 सदस्यीय दल का चयन होना चाहिए था, वहीं चयनकर्ताओं ने 24 खिलाड़ियों की सूची जारी कर सबको चौंका दिया। इससे न केवल चयन प्रक्रिया पर सवाल उठे हैं, बल्कि खिलाड़ियों की मेहनत और प्रदर्शन के मूल्यांकन पर भी संदेह पैदा हुआ है।

सूत्रों के अनुसार मैदान पर तो केवल 15 खिलाड़ी ही टीम और सपोर्ट स्टाफ के साथ दिखाई देंगे, लेकिन बाकी नौ खिलाड़ी होटल में बैठकर दिल्ली जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) का खर्च बढ़ाते हुए नजर आएंगे। इस नाम की चर्चा चयन सूची में सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम को लेकर हो रही है, वह है हार्दिक शर्मा का। पिछले दो घरेलू सीके नायडू ट्रॉफी सत्रों में हार्दिक का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। 2023-24 सत्र में उन्होंने 5 मैचों में केवल 114 रन बनाए थे (1, 47, 55, 10 और 1), वहीं 2024-25 सत्र में कप्तान रहते हुए 12 मैचों की 11 पारियों में केवल 228 रन ही बना पाए। इस दौरान उनके बल्ले से महज एक अर्धशतक निकला।

दोनों सत्रों को मिलाकर उन्होंने 19 मैचों की 17 पारियों में सिर्फ दो अर्धशतक के साथ 345 रन बनाए। वहीं इस दौरान उनका औसत मात्र 21.56 रहा। वहीं, दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) 2025 में भी उनका प्रदर्शन फीका रहा, जहां उन्होंने 11 मैचों में 13.1 की औसत से सिर्फ 131 रन बनाए।

इन आंकड़ों से साफ है कि न घरेलू क्रिकेट में उनका प्रदर्शन संतोषजनक रहा है और न ही डीपीएल में। इसके बावजूद चयनकर्ताओं ने उन्हें टीम में जगह दी है, जिससे यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या प्रदर्शन से ज्यादा प्रभाव और दबाव को तवज्जो दी जा रही है?

सुजल सिंह के चयन पर भी सवाल इसी तरह सुजल सिंह का नाम भी चयन में है, जबकि डीपीएल 2025 में उन्होंने 10 मैचों में 18.8 की औसत से केवल 188 रन बनाए हैं। जब डीडीसीए और चयन समिति ऐसे खिलाड़ियों को प्राथमिकता देती है, तो यह प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ियों के साथ अन्याय जैसा प्रतीत होता है। दिल्ली क्रिकेट लंबे समय से राजनीति और पैरवी के आरोपों से जूझ रहा है। ऐसे में अंडर-23 टीम की यह चयन सूची यह संकेत देती है कि सुधार की जरूरत अब सिर्फ खेल मैदान में नहीं, बल्कि चयन प्रक्रिया के हर स्तर पर है।