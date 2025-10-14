DDCA ने तो हद कर दी! खराब फॉर्म के बावजूद इस खिलाड़ी को दी टीम में जगह

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: दिल्ली की अंडर-23 टीम के चयन ने इस बार कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सीके नायडू ट्रॉफी के लिए घोषित टीम में मोहित पंवार का नाम भी सभी को चौंकाने वाला लगा है। खास बात यह है कि इस बार दिल्ली अंडर-23 टीम के लिए कोई ट्रायल्स आयोजित नहीं किए गए, जिससे चयन प्रक्रिया पर और अधिक सवाल उठ रहे हैं।

मोहित पंवार का हालिया प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। 2024-25 सीजन में उन्होंने उत्तराखंड के खिलाफ सीके नायडू ट्रॉफी का एकमात्र मैच खेला था, जिसमें वह सिर्फ 15 रन बनाकर आउट हो गए थे। वहीं, दिल्ली प्रीमियर लीग में आउटर दिल्ली वॉरियर्स की ओर से खेलते हुए उनके बल्ले से सिर्फ 6.75 की औसत से 27 रन ही निकल सके।