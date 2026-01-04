Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    जिंदगी की जंग लड़ रहे डेमियन मार्टिन की हालत को लेकर आया बड़ा अपडेट, पत्नी ने बताया अब कैसी है तबीयत?

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 02:06 PM (IST)

    गंभीर बीमारी से जूझ रहे पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेमियन मार्टिन अब धीरे-धीरे सुधार कर रहे हैं। उनकी पत्नी अमांडा ने बताया कि इलाज सही दिशा में आगे ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलियाई टीम के पूर्व बल्लेबाज डेमियन मार्टिन की कुछ दिन पहले तबीयत काफी बिगड़ गई थी और इसी कारण उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनको मेनइंजिटिस है जो दिमाग और रीढ़ की हड्डी से संबंधित बीमारी है और इसी के ईलाज के दौरान उन्हें इंड्यूस्ड कौमा यानी कृत्रिम कोमा में रखा गया है। उनकी पत्नी ने इस मामले में अब अपडेट दिया है। उन्होंने बताया है कि मार्टिन अब धीरे ही सही, लेकिन सुधार कर रहे हैं।

    उनकी पत्नी अमांडा ने बताया है कि मार्टिन का ईलाज सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमांडा ने न्यूज कॉर्प से बात करते हुए कहा, "डेमियन मार्टिन का ईलाज अच्छा चल रहा है और वह सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस दौरान हमारे परिवार को जो समर्थन मिला है इसके लिए हम हर किसी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हम साथ ही गोल्ड कोस्ट यूनिवर्सिटी अस्पताल के स्टाफ का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने इस दौरान हमारे परिवार का साथ दिया।"

    सोशल मीडिया पर रखते हैं अपनी बात

    मार्टिन सोशल मीडिया पर लगातार अपनी बात रखते रहते हैं और इसी क्रम में वह क्रिसमस से एक दिन पहले एशेज सीरीज को लेकर अपनी बातें रख रहे थे। इसी त्योहार के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी बीमारी की खबर जैसे ही क्रिकेट जगत में फैली इस दिग्गज बल्लेबाज के लिए दुआ की जाने लगी। कई पूर्व क्रिकेटरों ने उनके लिए दुआ वाले संदेश भेजे जिनमें उनके ही देश के एडम गिलक्रिस्ट सहित उनके विरोधी रहे वीवीएस लक्ष्मण और माइकल वॉन शामिल थे।

    रहा है शानदार करियर

    मार्टिन ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। वह ऑस्ट्रेलिया की उस टीम का हिस्सा रहे हैं जिसने विश्व क्रिकेट पर राज किया था फिर चाहे वो टेस्ट हो या वनडे। रिकी पोटिंग की कप्तानी में जब ऑस्ट्रेलिया ने 2003 में भारत को हराकर वनडे वर्ल्ड कप जीता था तब वह टीम का हिस्सा थे। इससे पहले वह 1999 में स्टीव वॉ की कप्तानी में वर्ल्ड कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम का भी हिस्सा थे।

    मार्टिन ने अपने देश के लिए 208 वनडे और 67 टेस्ट मैच खेले। वनडे में उन्होंने 5346 रन बनाए जिसमें पांच शतक और 37 अर्धशतक शामिल रहे। वहीं टेस्ट में उन्होंने 4406 रन बनाए जिसमें 13 शतक और 23 अर्धशतक शामिल रहे। मार्टिन ने अपने देश के लिए चार टी20 मैच भी खेले जिसमें 120 रन बनाए। इस फॉर्मेट में उनके बल्ले से एक अर्धशतक भी निकला।

    यह भी पढ़ें- कोमा में ऑस्ट्रेलिया का 'वर्ल्ड कप हीरो', मौत से लड़ रहा जंग; दिग्गज के लिए फैंस मांग रहे दुआ

    यह भी पढ़ें- Ashes 2025: रूट और ब्रूक ने इंग्लैंड को संभाला, बारिश और खराब रोशनी के कारण जल्द खत्म हुआ पहले दिन का खेल