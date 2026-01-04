जिंदगी की जंग लड़ रहे डेमियन मार्टिन की हालत को लेकर आया बड़ा अपडेट, पत्नी ने बताया अब कैसी है तबीयत?

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलियाई टीम के पूर्व बल्लेबाज डेमियन मार्टिन की कुछ दिन पहले तबीयत काफी बिगड़ गई थी और इसी कारण उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनको मेनइंजिटिस है जो दिमाग और रीढ़ की हड्डी से संबंधित बीमारी है और इसी के ईलाज के दौरान उन्हें इंड्यूस्ड कौमा यानी कृत्रिम कोमा में रखा गया है। उनकी पत्नी ने इस मामले में अब अपडेट दिया है। उन्होंने बताया है कि मार्टिन अब धीरे ही सही, लेकिन सुधार कर रहे हैं।

उनकी पत्नी अमांडा ने बताया है कि मार्टिन का ईलाज सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमांडा ने न्यूज कॉर्प से बात करते हुए कहा, "डेमियन मार्टिन का ईलाज अच्छा चल रहा है और वह सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस दौरान हमारे परिवार को जो समर्थन मिला है इसके लिए हम हर किसी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हम साथ ही गोल्ड कोस्ट यूनिवर्सिटी अस्पताल के स्टाफ का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने इस दौरान हमारे परिवार का साथ दिया।"

सोशल मीडिया पर रखते हैं अपनी बात मार्टिन सोशल मीडिया पर लगातार अपनी बात रखते रहते हैं और इसी क्रम में वह क्रिसमस से एक दिन पहले एशेज सीरीज को लेकर अपनी बातें रख रहे थे। इसी त्योहार के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी बीमारी की खबर जैसे ही क्रिकेट जगत में फैली इस दिग्गज बल्लेबाज के लिए दुआ की जाने लगी। कई पूर्व क्रिकेटरों ने उनके लिए दुआ वाले संदेश भेजे जिनमें उनके ही देश के एडम गिलक्रिस्ट सहित उनके विरोधी रहे वीवीएस लक्ष्मण और माइकल वॉन शामिल थे।

रहा है शानदार करियर मार्टिन ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। वह ऑस्ट्रेलिया की उस टीम का हिस्सा रहे हैं जिसने विश्व क्रिकेट पर राज किया था फिर चाहे वो टेस्ट हो या वनडे। रिकी पोटिंग की कप्तानी में जब ऑस्ट्रेलिया ने 2003 में भारत को हराकर वनडे वर्ल्ड कप जीता था तब वह टीम का हिस्सा थे। इससे पहले वह 1999 में स्टीव वॉ की कप्तानी में वर्ल्ड कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम का भी हिस्सा थे।