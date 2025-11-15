CSK Retained Players IPL 2026: जडेजा OUT, संजू IN… सीएसके ने इन खिलाड़ियों को किया रिटेन; देखें पूरी लिस्ट
CSK Retained Players IPL 2026: चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2026 के लिए अपनी रिलीज और रिटेन लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें एमएस धोनी, ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। इस लिस्ट से फैंस हैरान हैं क्योंकि तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना को रिलीज कर दिया गया है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IPL 2026 Retention List For CSK: चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2026 के लिए रिटेंशन लिस्ट का एलान कर दिया है। फ्रेंचाइजी ने कुल 11 खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है। सीएसके के जरिए रिटेन किए गए 14 खिलाड़ियों में पूर्व कप्तान एमएस धोनी, ऋतुराज गायकवाड़ खिलाड़ी शामिल रहे।
चेन्नई की रिटेंशन लिस्ट देखकर फैंस का दिल टूट गया। जहां स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा अब अगले सीजन में पीले रंग की जर्सी पहने नहीं नजर आएंगे। सीएसके-राजस्थान रॉयल्स ने जडेजा-संजू सैमसन को स्वैप किया है। यानी कि जडेजा की सीएसके से विदाई हो गई है और संजू सैमसन की सीएसके में एंट्री हो गई। आइए एक नजर डालते हैं सीएसके की आईपीएल 2026 के लिए रिटेंशन लिस्ट पर।
CSK Retained Players List IPL 2026: सीएसके की रिटेंशन लिस्ट
चेन्नई सुपर किंग्स ने सबसे अधिक 11 खिलाड़ियों को रिलीज किया है। इसमें 4 विदेशी खिलाड़ी रचिन रविन्द्र, डेवोन कॉनवे, मथीशा पथिराना और सैम करन (राजस्थान रॉयल्स के साथ ट्रेड) शामिल हैं। चेन्नई ने आंद्रे सिद्धार्थ, दीपक हुड्डा, राहुल त्रिपाठी, शेख रशीद और विजय शंकर को भी रिलीज कर दिया है। रवींद्र जडेजा को राजस्थान के साथ ट्रेड कर दिया।
टीम आईपीएल 2026 के लिए मिनी ऑक्शन में 43.4 करोड़ रुपये के साथ उतरेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि चेन्नई मिनी ऑक्शन मे किन-किन खिलाड़ियों पर बोली लगाती है। वहीं, किसे आर अश्विन का रिप्लेसमेंट के लिए चुना जाता है।
CSK ने इन खिलाड़ियों को किया रिटेन
ऋतुराज गायकवाड़, आयुष महात्रे, डेवाल्ड ब्रेविस, एमएस धोनी, उर्विल पटेल, संजू सैमसन (ट्रे़ड), शिवम दुबे, जेमी ओवर्टन, रामकृष्णा घोष, नूर अहमद, खलील अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजपनीत सिंह, नाथन एलिस, श्रेयस गोपल, मुकेश चौधरी
चेन्नई ने इन खिलाड़ियों को किया रिलीज
रवींद्र जडेजा (ट्रेड), मथिशा पथिराना, डेवोन कॉनवे, रचिन रविंद्र, सैम करन, आंद्रे सिद्धार्थ, दीपक हुड्डा, राहुल त्रिपाठी, शेख रखीद, विजय शंकर, कमलेश नागरकोटी
IPL इतिहास में कब-कब चैंपियन बनी सीएसके
- 2010- सीएसके ने मुंबई इंडियंस को हराया
- 2011-सीएसके ने आरसीबी को हराया
- 2018-सीएसके ने हैदराबाद को हराया
- 2021-सीएसके ने केकेआर को हराया
- 2023- सीएसके ने गुजरात टाइटंस को हराया
यह भी पढ़ें- जब CSK के स्टार खिलाड़ी पर लगा एक साल का बैन, फ्रेंचाइजी को ब्लैकमेल करने का लगा था आरोप
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।