IPL 2026 मिनी ऑक्शन की डेट और वेन्यू का एलान, इस विदेशी धरती पर लगेगी खिलाड़ियों पर बोली

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। आईपीएल 2026 की मिनी नीलामी 16 दिसंबर को अबू धाबी में होगी। यह लगातार तीसरा साल होगा, जब आईपीएल नीलामी विदेश में आयोजित की जा रही है। दुबई में 2024 की नीलामी पहली बार विदेश में आयोजित की गई थी। 2025 सीजन के लिए दो दिवसीय मेगा ऑक्शन भी दुबई के जेद्दा में आयोजित किया गया था।

साल 2026 सीजन के लिए होने वाला मिनी ऑक्शन एक दिन का होगा। ऑक्शन में जाने से पहले फ्रेंचाइजियों को 15 नवंबर को दोपहर 3 बजे तक अपनी रिटेंशन और रिलीज खिलाड़ियों की सूची बीसीसीआई को सौंपनी होगी। इसके बाद उन्हें शॉर्टलिस्ट करने के लिए खिलाड़ियों का एक पंजीकृत पूल भेजा जाएगा। फिर आईपीएल के लिए नीलामी पूल को अंतिम रूप देने के लिए उस सूची में से खिलाड़ियों को छांटा जाएगा।

पांच टीमों के बीच ट्रेड बता दें कि अब तक पांच टीमों के बीच चार पक्की ट्रेड हो चुकी हैं। इसमें आईपीएल इतिहास की सबसे हाई-प्रोफाइल खिलाड़ी अदला-बदली भी शामिल है, जिसमें पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) ने राजस्थान रॉयल्स से भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन को शामिल किया है, जबकि राजस्थान रॉयल्स ने रवींद्र जडेजा और सैम करन की ऑलराउंडर जोड़ी को अपने साथ शामिल किया है।