Jeet Pabari Suicide: चेतेश्वर पुजारा के साले ने की आत्महत्या, पूर्व मंगेतर ने लगाया यौन शोषण करने का आरोप

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्टार क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा के साले जीत रसिकभाई पाबरी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जीत के आत्महत्या करने के बाद राजकोट के पाबरी परिवार में दुख की लहर दौड़ गई है। मृतक जीत पाबरी के खिलाफ उनकी एक्स-मंगेतर ने 26 नवंबर, 2024 को मालवीय नगर पुलिस स्टेशन में रेप की शिकायत दर्ज कराई थी।

मृतक जीत की एक्स-मंगेतर ने शिकायत में गंभीर आरोप लगाए थे। कहा गया था कि जीत पाबरी ने शादी का वादा करके उसके साथ जबरदस्ती फिजिकल रिलेशन बनाए थे। यह काम सगाई होने के बाद किया गया और फिर सगाई तोड़ दी गई।

राजकोट में रह रहा था परिवार चेतेश्वर पुजारा के ससुराल वाले असल में जामजोधपुर के रहने वाले हैं, लेकिन पिछले बीस सालों से राजकोट में रह रहे हैं। उनके ससुराल वाले कॉटन जिनिंग फैक्ट्री का बिजनेस करते हैं। पुजारा के परिवार में उनकी पत्नी पूजा के अलावा एक छोटा भाई, एक छोटी बहन हैं।