    CSK Probable Playing 11: अनकैप्‍ड प्‍लेयर्स का निवेश होगा कैश, टीम इंडिया में जो नहीं मिल रहा वह रोल निभाएंगे संजू सैमसन

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 11:15 PM (IST)

    ऑक्‍शन में चेन्‍नई सुपर किंग्‍स ने 41 करोड़ रुपये खर्च कर 9 प्‍लेयर्स को खरीदा। इसके साथ ही चेन्‍नई के स्‍क्वॉड में 25 प्‍लेयर हो गए हैं। 5 बार की चैं ...और पढ़ें

    अब चेन्‍नई में खेलते नजर आएंंगे संजू।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। आईपीएल 2026 से पहले मंगलवार को अबू धाबी में हुआ मिनी ऑक्‍शन अब समाप्‍त हो गया है। ऑक्‍शन में चेन्‍नई सुपर किंग्‍स ने 41 करोड़ रुपये खर्च कर 9 प्‍लेयर्स को खरीदा। इसके साथ ही चेन्‍नई के स्‍क्वॉड में 25 प्‍लेयर हो गए हैं। 5 बार की चैंपियन टीम के पर्स में अभी भी 2.4 करोड़ रुपये बचे हुए हैं।

    युवाओं पर जताया भरोसा

    अनुभवी प्‍लेयर्स को तरजीह देने वाली चेन्‍नई ने इस बार युवाओं पर भरोसा जताया। रुतुराज गायकवाड़ की कप्‍तानी वाली टीम ने अनकैप्‍ड प्‍लेयर्स पर जमकर पैसे लुटाए। सीएसके ने प्रशांत वीर (14.2 करोड़ रुपये) और कार्तिक शर्मा (14.2 करोड़ रुपये) के लिए खजाना खोल दिया।

    इतना ही नहीं फ्रेंचाइजी ने सरफराज खान को भी बेस प्राइस 75 लाख में अपने खेमे में शामिल किया है। ऑक्‍शन से पहले टीम ने रवींद्र जडेजा और सैम करन को ट्रेड आउट कर संजू सैमसन को अपने साथ जोड़ा था। ऐसे में संजू सैमसन या तो पारी की शुरुआत कर सकते हैं, या 3 नंबर पर खेलते नजर आ सकते हैं।

    चेन्‍नई की संभावित प्‍लेइंग 11 - 1

    रुतुराज गायकवाड़ (कप्‍तान), संजू सैमसन, डेवाल्‍ड ब्रेविस, कार्तिक शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, शिवम दुबे, प्रशांत वीर, राहुल चाहर, खलील अहमद, नाथन एलिस, मुकेश चौधरी।
    इम्‍पैक्‍ट प्‍लेयर- आयुष म्‍हात्रे

    चेन्‍नई की संभावित प्‍लेइंग 11 - 2

    आयुष म्‍हात्रे, रुतुराज गायकवाड़ (कप्‍तान), संजू सैमसन, कार्तिक शर्मा, शिवम दुबे, डेवाल्‍ड ब्रेविस, प्रशांत वीर, अंशुल कंबोज, नूर अहमद, नाथन एलिस, खलील अहमद।
    इम्‍पैक्‍ट प्‍लेयर- महेंद्र सिंह धोनी।

    IPL 2026 के लिए CSK का फुल स्क्वॉड

    रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), आयुष म्हात्रे, डेवाल्ड ब्रेविस, महेंद्र सिंह धोनी, उर्विल पटेल, शिवम दुबे, जेमी ओवरटन, रामकृष्ण घोष, नूर अहमद, खलील अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजापनीत सिंह, नाथन एलिस, श्रेयस गोपाल, मुकेश चौधरी, संजू सैमसन, अकील हुसैन (2 करोड़ रुपये), प्रशांत वीर (14.2 करोड़ रुपये), कार्तिक शर्मा (14.2 करोड़ रुपये), मैथ्‍यू शॉर्ट (1.50 करोड़ रुपये), अमन खान (40 लाख रुपये), सरफराज खान (75 लाख रुपये), मैट हेनरी (2 करोड़ रुपये), राहुल चाहर (5.20 करोड़ रुपये) और जैक फोक्‍स (75 लाख रुपये)।

