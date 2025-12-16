स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। आईपीएल 2026 से पहले मंगलवार को अबू धाबी में हुआ मिनी ऑक्‍शन अब समाप्‍त हो गया है। ऑक्‍शन में चेन्‍नई सुपर किंग्‍स ने 41 करोड़ रुपये खर्च कर 9 प्‍लेयर्स को खरीदा। इसके साथ ही चेन्‍नई के स्‍क्वॉड में 25 प्‍लेयर हो गए हैं। 5 बार की चैंपियन टीम के पर्स में अभी भी 2.4 करोड़ रुपये बचे हुए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

युवाओं पर जताया भरोसा अनुभवी प्‍लेयर्स को तरजीह देने वाली चेन्‍नई ने इस बार युवाओं पर भरोसा जताया। रुतुराज गायकवाड़ की कप्‍तानी वाली टीम ने अनकैप्‍ड प्‍लेयर्स पर जमकर पैसे लुटाए। सीएसके ने प्रशांत वीर (14.2 करोड़ रुपये) और कार्तिक शर्मा (14.2 करोड़ रुपये) के लिए खजाना खोल दिया।

इतना ही नहीं फ्रेंचाइजी ने सरफराज खान को भी बेस प्राइस 75 लाख में अपने खेमे में शामिल किया है। ऑक्‍शन से पहले टीम ने रवींद्र जडेजा और सैम करन को ट्रेड आउट कर संजू सैमसन को अपने साथ जोड़ा था। ऐसे में संजू सैमसन या तो पारी की शुरुआत कर सकते हैं, या 3 नंबर पर खेलते नजर आ सकते हैं।