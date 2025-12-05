क्या विराट कोहली तोड़ पाएंगे सचिन तेंदुलकर के 100 शतकों का रिकॉर्ड? आंकड़ों के जरिए जानिए क्या है संभावना
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली इस समय शानदार फॉर्म में हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली जा रही तीन मैचों की वनडे सीरीज के शुरुआती दो मैचों में कोहली के बल्ले से शतक निकला है और अब उम्मीद लगाई जा रही है कि विशाखापट्टनम में खेले जाने वाले तीसरे और आखिरी मुकाबले में भी कोहली के बल्ले से सैकड़ा निकलेगा। कोहली की मौजूदा फॉर्म को देखकर एक सवाल और गहरा रहा है। वो सवाल ये है कि क्या कोहली अभी भी सचिन तेंदुलकर के 100 शतकों का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं या नहीं?
कोहली के इस समय इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 84 शतक हो गए हैं और वह सचिन के रिकॉर्ड की बराबरी से अभी 16 शतक दूर हैं। उनके रिकॉर्ड के पार जाने के लिए कोहली को 17 शतक चाहिए जो किसी भी कीमत पर आसान नहीं है, लेकिन कोहली जिस तरह से शतक जमाते हैं उसे देख ये सवाल सभी के मन में हैं।
क्या है हकीकत?
अब इस सवाल को हकीकत के धरातल पर देखा जाए तो ये बहुत दूर की कौंड़ी दिखता है। ऐसा काम जो बेहद ही मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं कहा जा सकता। कोहली के पास ज्यादा समय नहीं है। उन्होंने पिछले साल टी20 क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। इसके बाद इसी साल वह टेस्ट से भी संन्यास ले चुके हैं। अब बचा वनडे फॉर्मेट जिसे कोहली खेलते हैं। टी20 आने के बाद वनडे मैचों की संख्या कम हुई है। ऐसे में कोहली को ज्यादा मैच मिलने नहीं है। उनका करियर भी अब लंबा नहीं है। 2-3 साल की क्रिकेट उनके पास है।
आंकड़ों में जाएं तो भारत को वनडे वर्ल्ड कप-2027 तक जितने मैच खेलने हैं वो देख लगता नहीं है कि कोहली बाकी के 16 शतक बना पाएं। साउथ अफ्रीका सीरीज के बाद भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है। इसके बाद अफगानिस्तान और इंग्लैंड के खिलाफ भी उसे तीन-तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है। ये सीरीज उसे घर से बाहर खेलनी है। वेस्टइंडीज और श्रीलंका के दौर पर भी भारत को तीन-तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलना है।
अगले साल एशिया कप भी खेला जाना है जो वनडे फॉर्मेट में होगा क्योंकि एशिया कप का फॉर्मेट इस बात पर निर्भर करता है कि उसके अगले साल कौनसे फॉर्मेट का वर्ल्ड कप खेला जाना है। कोहली के वनडे वर्ल्ड कप खेलने पर कई सवालिया निशान हैं। हालांकि, हम मानकर चलते हैं कि वह खेलेंगे और टीम फाइनल तक पहुंचेगी। ऐसी स्थिति में कोहली 11 मैच खेल सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो कोहली के पास वनडे वर्ल्ड कप फाइनल तक 35 मैच खेलने का समय है?
क्या तोड़ पाएंगे रिकॉर्ड?
ये एक अनुमानित आंकड़ा है और मैच इससे कम भी हो सकते हैं। हालांकि, इसे मान लिया जाए तो कोहली को 35 वनडे मैचों में 16 शतक जमाने होंगे जब वह सचिन के रिकॉर्ड की बराबरी कर सकते हैं। ये काम इतना आसान नहीं है। इसके लिए कोहली को हर दूसरे मैच में शतक चाहिए ही चाहिए तभी वह सचिन से आगे जा सकते हैं। हालांकि, ये काम असंभव है ये भी नहीं कहा जा सकता। कोहली को इसे हासिल करने के लिए चमत्कार करने होंगे ये बात भी हकीकत है।
वनडे वर्ल्ड कप के बाद कोहली खेलेंगे इस पर संशय है। लेकिन खेलते हैं तो फिर संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन अभी की स्थिति में कोहली के लिए ये काम बेहद मुश्किल तो है लेकिन किया जा सकता है।
