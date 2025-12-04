Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शतक की हैट्रिक पक्‍की! Virat Kohli को भाता है विशाखपत्‍तनम का मैदान, 3 साल बाद यहां मचाएंगे तबाही

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 07:04 PM (IST)

    टेस्‍ट सीरीज गंवा चुकी भारतीय टीम वनडे सीरीज को हर हाल में अपने नाम करना चाहेगी।  दूसरी ओर साउथ अफ्रीका की कोशिश टेस्‍ट के बाद 50 ओवर सीरीज पर कब्‍जा ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    कोहली लगा चुके हैा 2 शतक। इमेज- बीसीसीआई

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में बैक टू बैक शतक लगा चुके विराट कोहली की नजर अब सेंचुरी की हैट्रिक पर होगी। 1-1 की बराबरी पर चल रही इस सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला शनिवार को विशाखापत्तनम के डॉ. वाईएस राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।
    टेस्‍ट सीरीज गंवा चुकी भारतीय टीम वनडे सीरीज को हर हाल में अपने नाम करना चाहेगी। दूसरी ओर साउथ अफ्रीका की कोशिश टेस्‍ट के बाद 50 ओवर सीरीज पर कब्‍जा जमाने की होगी। ऐसे में दोनों ही टीमों के बीच 6 दिसंबर को कांटे की टक्‍कर देखने को मिलने वाली है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विराट कोहली पर होंगी नजरें

    इस अहम मैच में सभी की नजरें विराट कोहली पर टिकी होंगी। शानदार फॉर्म में चल रहे विराट कोहली रांची और रायपुर में शतक लगाने के बाद विशाखापत्तनम पहुंच रहे हैं। उन्‍होंने रांची में 135 और रायुपर में 102 रन की शानदार पारी खेली। पहले वनडे में वह प्‍लेयर ऑफ द मैच भी चुने गए।

    इतना ही नहीं किंग कोहली को विशाखापत्तनम का यह मैदान काफी भाता है। उन्‍होंने इस ग्राउंड पर अब तक खेले 7 वनडे में 97.83 की औसत से 587 रन बनाए हैं। इस दौरान किंग कोहली ने 3 शतक भी लगाए हैं। वहीं एक पारी में वह 99 रन पर आउट हो गए थे। वहीं एक मुकाबला में उन्‍हें डक का शिकार भी होना पड़ा है।

    करीब 3 साल बाद खेलने उतरेंगे

    19 मार्च 2023 को विराट कोहली ने इस मैदान पर आखिरी वनडे खेला था। ऐसे में वह करीब 3 साल बाद विशाखपत्‍तनम में वनडे खेलने उतर रहे हैं। पहले ही आलोचकों की बोलती बंद कर चुके विराट की नजर शनिवार को एक और बड़ी पारी पर रहने वाली है। विराट ने विशाखपत्‍तनम में अब तक ऑस्‍ट्रेलिया, न्‍यूजीलैंड और वेस्‍टइंडीज के खिलाफ ही वनडे मैच खेला है। यह पहली पर होगा जब वह इस मैदान पर प्रोटियाज टीम का सामना करने उतरेंगे।

    विशाखपत्‍तनम में विराट का वनडे में प्रदर्शन

    • 20 अक्‍टूबर 2010: बनाम ऑस्‍ट्रेलिया- 118 रन
    • 2 दिसंबर 2011: बनाम वेस्‍टइंडीज- 117 रन
    • 24 नवंबर 2013: बनाम वेस्‍टइंडीज- 99 रन
    • 29 अक्‍टूबर 2016: बनाम न्‍यूजीलैंड- 65 रन
    • 24 अक्‍टूबर 2018: बनाम वेस्‍टइंडीज- 157* रन
    • 18 दिसंबर 2019: बनाम वेस्‍टइंडीज- 0
    • 19 मार्च 2023: बनाम ऑस्‍ट्रेलिया- 31 रन

    यह भी पढ़ें- "वे 28 या 30 साल के लगते हैं", रोहित-कोहली को मिला पूर्व सेलेक्‍टर का साथ; BCCI से की खास रिक्‍वेस्‍ट

    यह भी पढ़ें- "अगर उनका दिमाग...", विराट कोहली-रोहित शर्मा को परेशान करने वालों को रवि शास्त्री ने दी खुली चेतावनी