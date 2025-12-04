"वे 28 या 30 साल के लगते हैं", रोहित-कोहली को मिला पूर्व सेलेक्टर का साथ; BCCI से की खास रिक्वेस्ट
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। विराट कोहली और रोहित शर्मा 2027 में होने वाला वनडे विश्वकप खेलेंगे या नहीं इस पर 2 मत सामने आ रहे हैं। हालांकि, दोनों भारतीय स्टार्स ने भी आईसीसी के इस इवेंट को खेलने की इच्छा जताई है।
यही कारण है कि रोहित ने घरेलू क्रिकेट का रुख करने का मन बना लिया है। पूर्व भारतीय सिलेक्टर मदन लाल ने बीसीसीआई से आग्रह किया है कि वह विराट कोहली और रोहित शर्मा को समय से पहले संन्यास लेने के लिए मजबूर न करें।
युवा जैसे लगते हैं
एशियन लीजेंड्स लीग के एक कार्यक्रम के दौरान मदनलाल ने कहा कि दोनों खिलाड़ी अभी भी शानदार वनडे फॉर्म में हैं। वे "28 से 30 साल के युवा" जैसे लगते हैं और उन्हें अकेले ही यह तय करना चाहिए कि उन्हें अपने इंटरनेशनल करियर को कब विराम देना है।
अब सिर्फ वनडे खेलते हैं
रोहित और विराट इस साल टी20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन वे 2027 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए वनडे खेलना जारी रखे हुए हैं। लाल ने तर्क दिया कि संन्यास लेने का दबाव अक्सर मौजूदा प्रदर्शन को नजरअंदाज कर देता है।
अभी भी बहुत तरोताजा हैं
उन्होंने कहा, "जिस तरह से वे वनडे सीरीज खेल रहे हैं, उससे पता चलता है कि वे अभी भी बहुत तरोताजा हैं और लगभग 28 या 30 साल के लग रहे हैं।" लाल के अनुसार, सिर्फ इसलिए कि वे लंबे समय से खेल में टिके हुए हैं, उनसे बाहर निकलने की मांग करना अनुचित होगा। उन्होंने कहा, "विराट कोहली जिस तरह से सिंगल लेते हुए विकेटों के बीच दौड़ रहे हैं और गेंदों को हिट कर रहे हैं, यह देखना अच्छा लगता है।"
कोच और चयनकर्ता की होती आलोचना
सेलेक्टर और कोच रह चुके लाल ने कहा, "सबसे पहले आलोचना कोच और चयनकर्ता की होती है, मैं दोनों रहा हूं, इसलिए आलोचना तो उनकी होगी ही, कोई बात नहीं। जब तक आपका विवेक सही है, यही मायने रखता है। अगर टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है, तो आलोचकों का चयनकर्ताओं पर हमला करने का मामला बन जाता है। अगर टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है, तो यह भी एक सोची-समझी बात है कि आपका कोच आपकी टीम जितनी ही अच्छी हो।"
