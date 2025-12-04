"अगर उनका दिमाग...", विराट कोहली-रोहित शर्मा को परेशान करने वालों को रवि शास्त्री ने दी खुली चेतावनी
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पूर्व भारतीय मुख्य कोच रवि शास्त्री ने विराट कोहली और रोहित शर्मा की लाइफ मुश्किल बनाने की कोशिश करने वालों पर तीखा हमला बोला है। एक इंटरव्यू में उन्होंने 'उपद्रवियों' को कड़ी चेतावनी दी। भारतीय टीम में इस अनुभवी जोड़ी का भविष्य बहस का विषय बना हुआ है। शास्त्री ने आलोचकों और "कुछ लोगों" से कहा कि वे वनडे के दिग्गज कोहली और रोहित के करियर और प्रतिष्ठा के साथ "छेड़छाड़" न करें।
पूर्व भारतीय हेड कोच ने कहा, "विराट कोहली और रोहित शर्मा वनडे के दिग्गज खिलाड़ी हैं। आप उस स्तर के खिलाड़ियों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते।"
सवाल: प्लेयर्स के साथ मस्ती कर कौन रहा है?
रवि शास्त्री: ऐसे खिलाड़ियों के साथ आप मस्ती मत करो यार। करने वाले कर रहे हैं। अगर उनका दिमाग ठीक हो गया ना और सही बता दबा दिया, तो सब आजु बाजु निकल जायेंगे।
लगातार हो रही चर्चा
कोहली और रोहित की 2027 के वनडे विश्व कप की योजनाओं को लेकर काफी चर्चा हो रही है। आलोचकों का कहना है कि वनडे मैच और अभ्यास की कमी के कारण वनडे टीम में उनका चयन मुश्किल हो जाएगा। दोनों से मैच फिट रहने के लिए घरेलू वनडे क्रिकेट फिर से खेलने की बात कही गई।
इस बीच रोहित शर्मा ने विजय हजारे ट्रॉफी के लिए खुद को उपलब्ध बताया है, लेकिन कोहली के साथ ऐसा नहीं हुआ। शुरुआत में कोहली ने घरेलू क्रिकेट में वापसी से इनकार कर दिया था, लेकिन चयनकर्ताओं के समझाने पर उन्होंने यू-टर्न ले लिया।
विराट कोहली का वनडे रिकॉर्ड
- मैच: 307
- पारी: 295
- रन: 14492
- औसत: 58.20
- स्ट्राइक रेट: 93.50
- शतक: 53
- अर्धशतक: 75
रोहित शर्मा का वनडे रिकॉर्ड
- मैच: 278
- पारी: 270
- रन: 11441
- औसत: 49.10
- स्ट्राइक रेट: 92.79
- शतक: 33
- अर्धशतक: 60
