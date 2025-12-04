Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    "जिन्होंने कुछ हासिल नहीं किया वे रोहित-कोहली...", हरभजन सिंह के बयान ने खड़ा किया नया बखेड़ा

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 03:17 PM (IST)

    पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह का बयान चर्चा में आ गया है। हरभजन सिंह का मानना है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों का भविष्य "ऐसे लोग तय कर ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    शानदार फॉर्म में हैं रोहित और विराट। इमेज- बीसीसीआई

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। वनडे में विराट कोहली और रोहित शर्मा के भविष्‍य को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। दोनों ही स्‍टार वनडे विश्‍वकप 2027 खेलेंगे या नहीं, क्रिकेट महकमे में इस सवाल का जवाब ढूंढा जा रहा है। हालांकि, दोनों ही प्‍लेयर्स के इरादे साफ हैं कि वह अपने करियर का आखिरी विश्‍वकप खेलना चाहते हैं।
    वहीं चीफ सेलेक्‍टर अजीत अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर ने दोनों के भविष्‍य को लेकर अभी कुछ साफ नहीं किया है। इन सब के बीच पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह का बयान चर्चा में आ गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हरभजन ने दिया बयान

    हरभजन सिंह का मानना है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों का भविष्य "ऐसे लोग तय कर रहे हैं जिन्होंने कुछ खास हासिल नहीं किया है"। हालांकि, उन्हें उम्मीद है कि यह जोड़ी 2027 के वनडे विश्व कप तक खेलती रहेगी। रोहित 38 तो विराट 37 साल के हो चुके हैं।

    यह समझ से परे है

    हरभजन ने एक बातचीत में कहा, "यह हमारी समझ से परे है। मैं शायद इसका जवाब न दे पाऊं क्योंकि मैं खुद एक खिलाड़ी रहा हूं और जो मैंने देखा है, वह मेरे साथ भी हुआ है। मेरे कई साथियों के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इस बारे में बात नहीं करते या इस पर कोई चर्चा नहीं करते।"

    कोहली शानदार फॉर्म में हैं

    भज्‍जी ने कहा, "जब मैं विराट कोहली जैसे खिलाड़ी को देखता हूं जो अभी भी शानदार फॉर्म में हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। यह थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि वे लोग अपने भविष्य के बारे में फैसला ले रहे हैं जिन्होंने ज्‍यादा कुछ हासिल नहीं किया है।"

    विराट कोहली इन दिनों शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। उन्‍होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मौजूदा सीरीज में घरेलू मैदान पर लगातार दो शतक लगाए हैं। वहीं रोहित शर्मा ने पिछली चार पारियों में दो अर्धशतक और नाबाद 121 रन बनाए हैं।

    मैं उनके लिए खुश हूं

    हरभजन सिंह ने कहा, "उन्होंने हमेशा रन बनाए हैं और भारत के लिए हमेशा बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने बल्लेबाज के तौर पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और टीम के कप्तान हैं। मैं उनके लिए बहुत खुश हूं, वे बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। न सिर्फ मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि युवा पीढ़ी के लिए एक मिसाल कायम कर रहे हैं कि एक चैंपियन बनने के लिए क्या करना पड़ता है। इसलिए, सही मिसाल कायम करने के लिए विराट कोहली और रोहित शर्मा को बधाई।"

    यह भी पढ़ें- Virat Kohli और Rohit Sharma ने क्या अफ्रीकी कोच कोनरॉड से नहीं मिलाया हाथ? VIDEO से सामने आई सच्चाई

    यह भी पढ़ें- IND vs SA: वायरल मोमेंट... Rohit Sharma ने ऋषभ पंत के कहने पर मांगी टूटी पलक से विश-VIDEO