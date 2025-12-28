रफ्तार के बादशाह Brett Lee को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा सम्मान… 'हॉल ऑफ फेम' में हुए शामिल

स्पोर्ट्स डेस्क,नई दिल्ली। Brett Lee Hall of Fame: क्रिकेट की दुनिया में जब भी खौफनाक रफ्तार और सटीक गेंदबाजी की बात होती है, तो सबसे पहले ब्रेट ली (Brett Lee) का नाम आता है। ऑस्ट्रेलिया के इस दिग्गज तेज गेंदबाज ने अपने करियर में एक और बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है।

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ब्रेट ली को उनके शानदार करियर के लिए 'ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हॉल ऑफ फेम' (Australian Hall of Fame) में शामिल कर सम्मानित किया है।

Brett Lee को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दिया सबसे बड़ा सम्मान

दरअसल, ब्रेट ली (Brett Lee) जब मैदान पर गेंदबाजी करने आते थे तो उनकी लंबी छलांग और 150 किमी/ घंटा से ज्यादा की रफ्तार देखकर अच्छे-अच्छे बल्लेबाजों को डर सताने लगता था। जिस दौर में शेन वॉर्न और ग्लेन मैक्ग्रा अपनी जादुई गेंदबाजी से दुनिया पर राज कर रहे थे, उस दौरान ब्रेट ली ने अपनी रफ्तार से दुनिया में अलग पहचान बनाई।