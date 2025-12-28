Language
    रफ्तार के बादशाह Brett Lee को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा सम्मान… 'हॉल ऑफ फेम' में हुए शामिल

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 08:52 AM (IST)

    Brett Lee: रफ्तार के बादशाह ब्रेट ली को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने 'हॉल ऑफ फेम' में शामिल कर सबसे बड़ा सम्मान दिया है। 160+ किमी की रफ्तार से बल्लेबाजों क ...और पढ़ें

    Brett Lee को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दिया सबसे बड़ा सम्मान

    स्पोर्ट्स डेस्क,नई दिल्ली। Brett Lee Hall of Fame: क्रिकेट की दुनिया में जब भी खौफनाक रफ्तार और सटीक गेंदबाजी की बात होती है, तो सबसे पहले ब्रेट ली (Brett Lee) का नाम आता है। ऑस्ट्रेलिया के इस दिग्गज तेज गेंदबाज ने अपने करियर में एक और बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है।

    क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ब्रेट ली को उनके शानदार करियर के लिए 'ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हॉल ऑफ फेम' (Australian Hall of Fame) में शामिल कर सम्मानित किया है।

    दरअसल, ब्रेट ली (Brett Lee) जब मैदान पर गेंदबाजी करने आते थे तो उनकी लंबी छलांग और 150 किमी/ घंटा से ज्यादा की रफ्तार देखकर अच्छे-अच्छे बल्लेबाजों को डर सताने लगता था। जिस दौर में शेन वॉर्न और ग्लेन मैक्ग्रा अपनी जादुई गेंदबाजी से दुनिया पर राज कर रहे थे, उस दौरान ब्रेट ली ने अपनी रफ्तार से दुनिया में अलग पहचान बनाई। 

    अब उन्हें उनके शानदार करियर के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा सम्मान दिया है। उन्हें हॉल ऑफ फेम लिस्ट में शामिल किया गया है। इस बड़ी उपलब्धि को हासिल करने के बाद ब्रेट ली ने अपनी खुशी जाहिर की और कहा, 

     

    लंबे समय तक खेल में बने रहना मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैंने चोट के कारण कई मैच गंवाए, लेकिन 20 साल तक लगातार 150-160 किमी/घंटा की रफ्तार से गेंदबाजी करना वह बात है जिस पर मुझे सबसे ज्यादा गर्व है।

    ब्रेट ली

    ब्रेट ली का बेमिसाल करियर

    ब्रेट ली 2003 वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम के सबसे बड़े हथियार थे। उन्होंने अपने करियर (1999-2012) में कई बड़े रिकॉर्ड बनाए। टेस्ट क्रिकेट में76 मैचों में उन्होंने 310 विकेट लिए, जबकि वनडे क्रिकेट में 221 मैचों में 380 विकेट उनके नाम है। कुल अंतरराष्ट्रीय विकेट में उनके नाम 700 से भी ज्यादा। विकेट दर्ज हैं।

    ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हॉल ऑफ फेम: सम्मानित खिलाड़ियों की लिस्ट

    • 1996: फ्रेड स्पोफोर्थ, जॉन ब्लैकहम, विक्टर ट्रम्पर, क्लेरी ग्रिमेट, बिल पोंसफोर्ड, सर डोनाल्ड ब्रैडमैन, बिल ओ'रेली, कीथ मिलर, रे लिंडवाल और डेनिस लिली
    • 2000: वारविक आर्मस्ट्रांग, नील हार्वे और एलन बॉर्डर
    • 2001: बिल वुडफुल और आर्थर मॉरिस
    • 2002: स्टेन मैकेब और ग्रेग चैपल
    • 2003: लिंडसे हैसेट और इयान चैपल
    • 2004: ह्यू ट्रंबल और एलन डेविडसन
    • 2005: क्लेम हिल और रॉड मार्श
    • 2006: मोंटी नोबल और बॉब सिम्पसन
    • 2007: चार्ल्स मैकार्टनी और रिची बेनो
    • 2008: जॉर्ज गिफेन और इयान हीली
    • 2009: स्टीव वॉ
    • 2010: बिल लॉरी और ग्राहम मैकेंजी
    • 2011: मार्क टेलर और डग वाटर्स
    • 2012: शेन वॉर्न
    • 2013: चार्ली टर्नर और ग्लेन मैक्ग्रा
    • 2014: मार्क वॉ और बेलिंडा क्लार्क
    • 2015: एडम गिलक्रिस्ट और जैक राइडर
    • 2016: जेफ थॉमसन और वैली ग्राउट
    • 2017: डेविड बून, मैथ्यू हेडन और बेट्टी विल्सन
    • 2018: नॉर्म ओ'नील, रिकी पोंटिंग और करेन रोल्टन
    • 2019: कैथरीन फिट्ज़पैट्रिक, डीन जोन्स और बिली मर्डोक
    • 2020: शेरोन ट्रेड्रिया और क्रेग मैकडरमोट
    • 2021: जॉनी मुलाग (उनाआरीमिन), मर्व ह्यूजेस और लिसा स्टालेकर
    • 2022: जस्टिन लैंगर और रायली थॉम्पसन
    • 2023: मार्ग जेनिंग्स और इयान रेडपाथ
    • 2024: माइकल हसी और लिन लार्सन
    • 2025: माइकल क्लार्क, क्रिस्टीना मैथ्यूज और माइकल बेवन
    • 2026: ब्रेट ली

