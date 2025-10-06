IND vs WI 2nd Test से पहले वर्ल्ड कप विनर प्लेयर का निधन, खेल जगत में फैली शोक की लहर

Ind vs Wi Bernard Julien passes away वेस्टइंडीज के पूर्व ऑलराउंडर बर्नार्ड जूलियन का 75 साल की उम्र में त्रिनिदाद के उत्तरी शहर वालसेन निधन हो गया है। जूलियन वेस्टइंडीज की पहली वनडे विश्व कप चैंपियन टीम का हिस्सा थे। उनके निधन के बाद क्रिकेट जगत में शोक की लहर दौड़ पड़ी है।

1975 में खेले गए पहले वनडे विश्व कप में उन्होंने 4 विकेट लेकर ग्रुप स्टेज में श्रीलंका के खिलाफ कमाल का प्रदर्शन किया था। उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में 4 विकेट पर 27 रन की घातक गेंदबाजी की। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने 37 गेंदों पर 26 रन की अहम पारी खेली थी। अब उनके निधन के बाद क्रिकेट जगत में शोक की लहर दौड़ पड़ी है।

IND vs WI 2nd Test से पहले वेस्टइंडीज के वर्ल्ड चैंपियन प्लेयर का निधन दरअसल, वेस्टइंडीज के महान कप्तान क्लाइव लॉयड ने बर्नार्ड जूलियन (Bernard Julien Died) को याद करते हुए कहा कि वो हमेशा अपना 100 प्रतिशत देते थे। बल्ले और गेंद दोनों से वह भरोसेमंद खिलाड़ी थे। उन्होंने हर मैच में अपना सब कुछ झोंक दिया। वह शानदार क्रिकेटर थे। हमारे दिल में उनके लिए खास सम्मान है। जब वह खेल रहे होते थे तब वह इंजॉय करते थे और लोग उन्हें देखकर काफी खुश होते थे। मुझे याद है कि हमने लॉर्ड्स में पहला टेस्ट मैच जीता और वह वहां दें और काफी समय तक ऑटोग्राफ दे रहे थे। वह हमारे लिए अच्छे थे और हर जगह सम्मानित थे।

उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर में वेस्टइंडीज के लिए 24 टेस्ट और 12 वनडे मैच खेले, जिसमें उन्होंने कुल 866 टेस्ट रन बनाए और 50 विकेट लिए। वनडे में उन्होंने बैटिंग करते हुए 86 रन और गेंदबाजी करेत हुए 18 विकेट चटकाए।