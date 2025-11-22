IND vs SA Test मैच के बीच मोहम्मद शमी की टी20 टीम में वापसी, रणजी ट्रॉफी में धमाल मचाने का मिला ईनाम

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच गुवाहाटी में दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इस मैच के बीच तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को खुशखबरी मिली है। उन्हें टी20 टीम में शामिल किया गया है। रणजी ट्रॉफी में धमाल मचाने के कारण शमी को क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में जगह मिली है।

दरअसल, बंगाल क्रिकेट संघ ने भारत के टी20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए अपनी टीम का एलान कर दिया है। इस टीम में शमी को चुना गया है। शमी भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं। उन्हें टेस्ट टीम में भी जगह नहीं मिल रही है। चैंपियंस ट्रॉफी की खिताबी जीत में वह टीम इंडिया का हिस्सा थे लेकिन तब से बाहर ही हैं।

रणजी में मचाया धमाल शमी ने राणजी ट्रॉफी के पहले फेज में शानदार गेंदबाजी की है और धमाल मचाया है। वह अब पूरी तरह से फिट हैं और बंगाल के पांच में से चार मैचों में हिस्सा ले चुके हैं जिनमें उन्होंने 20 विकेट अपने नाम किए। शुरुआती दो मैचों में उन्होंने 15 विकेट लेकर बंगाल को उत्तराखंड और गुजरात के खिलाफ लगातार दो जीतें दिलाईं। शमी के अलावा टीम इंडिया से बाहर चल रहे एक और तेज गेंदबाज आकाशदीप को भी टीम में जगह मिली है। टीम की कप्तानी अभिमन्यू ईश्वरन के हाथों में हैं।

बंगाल को ग्रुप-सी में जगह मिली है। उसे अपना पहला मैच बड़ौदा के खिलाफ 26 नवंबर को हैदराबाद में खेलना है। इस ग्रुप में उसके बाद पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी, सर्विसेस और हरियाणा हैं। शमी वापसी को तैयार सेलेक्शन कमेटी के फैसलों को देखते हुए ये साफ पता चलता है कि वह शमी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हालांकि, शमी हार नहीं मान रहे हैं और लगातार वापसी की तैयारी में हैं। शमी ने रणजी ट्रॉफी के मैच के दौरान कहा था, "मेरा मकसद फिट रहना और टीम इंडिया के लिए उपलब्ध रहना है। ये मेरा काम नहीं है कि मैं सेलेक्टर्स को फिटनेस के बारे में अपडेट करूं।"