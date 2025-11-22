Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IND vs SA Test मैच के बीच मोहम्मद शमी की टी20 टीम में वापसी, रणजी ट्रॉफी में धमाल मचाने का मिला ईनाम

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 03:09 PM (IST)

    भारतीय टीम से बाहर चल रहे मोहम्मद शमी को खुशखबरी मिली है। उनको टी20 टीम में जगह मिली है। शमी ने रणजी ट्रॉफी के चार मैचों में कमाल की गेंदबाजी की और इसी के दम पर उनको टी20 टीम में जगह मिली है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    मोहम्मद शमी को टी20 टीम में मिली जगह

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच गुवाहाटी में दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इस मैच के बीच तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को खुशखबरी मिली है। उन्हें टी20 टीम में शामिल किया गया है। रणजी ट्रॉफी में धमाल मचाने के कारण शमी को क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में जगह मिली है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल, बंगाल क्रिकेट संघ ने भारत के टी20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए अपनी टीम का एलान कर दिया है। इस टीम में शमी को चुना गया है। शमी भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं। उन्हें टेस्ट टीम में भी जगह नहीं मिल रही है। चैंपियंस ट्रॉफी की खिताबी जीत में वह टीम इंडिया का हिस्सा थे लेकिन तब से बाहर ही हैं।

    रणजी में मचाया धमाल

    शमी ने राणजी ट्रॉफी के पहले फेज में शानदार गेंदबाजी की है और धमाल मचाया है। वह अब पूरी तरह से फिट हैं और बंगाल के पांच में से चार मैचों में हिस्सा ले चुके हैं जिनमें उन्होंने 20 विकेट अपने नाम किए। शुरुआती दो मैचों में उन्होंने 15 विकेट लेकर बंगाल को उत्तराखंड और गुजरात के खिलाफ लगातार दो जीतें दिलाईं। शमी के अलावा टीम इंडिया से बाहर चल रहे एक और तेज गेंदबाज आकाशदीप को भी टीम में जगह मिली है। टीम की कप्तानी अभिमन्यू ईश्वरन के हाथों में हैं।

    बंगाल को ग्रुप-सी में जगह मिली है। उसे अपना पहला मैच बड़ौदा के खिलाफ 26 नवंबर को हैदराबाद में खेलना है। इस ग्रुप में उसके बाद पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी, सर्विसेस और हरियाणा हैं।

    शमी वापसी को तैयार

    सेलेक्शन कमेटी के फैसलों को देखते हुए ये साफ पता चलता है कि वह शमी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हालांकि, शमी हार नहीं मान रहे हैं और लगातार वापसी की तैयारी में हैं। शमी ने रणजी ट्रॉफी के मैच के दौरान कहा था, "मेरा मकसद फिट रहना और टीम इंडिया के लिए उपलब्ध रहना है। ये मेरा काम नहीं है कि मैं सेलेक्टर्स को फिटनेस के बारे में अपडेट करूं।"

    सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए बंगाल की टीम

    अभिमन्यु ईश्वरन (कप्तान), सुदीप घरामी, अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर), शाकिर हबीब गांधी (विकेटकीपर), युवराज केसवानी, प्रियांशु श्रीवास्तव, शाहबाज अहमद, प्रदीप्त प्रमाणिक, ऋतिक चटर्जी, करण लाल, सक्षम चौधरी, मोहम्मद शमी, आकाश दीप, सायन घोष, कनिष्क सेठ, युद्धजीत गुहा, श्रेयन चक्रवर्ती।

    यह भी पढ़ें- IND vs SA 2nd Test: 38वें कप्तान Rishabh Pant भी नहीं बदल सके भारत की किस्मत, गुवाहाटी में भी नहीं दिखा 'LUCK'

    यह भी पढ़ें- IND vs SA 2nd Test: ‘उसका शरीर अभी…’, Shubman Gill की हेल्थ पर कप्तान Rishabh Pant ने दिया अपडेट