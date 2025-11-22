IND vs SA 2nd Test: ‘उसका शरीर अभी…’, Shubman Gill की हेल्थ पर कप्तान Rishabh Pant ने दिया अपडेट

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Rishabh Pant on Shubman Gill Fitness: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट आज गुवाहाटी में खेला जा रहा है। इस टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका की टीम के कप्तान टेम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर भारत के खिलाफ बल्लेबाजी का फैसला किया। प्रोटियाज पहले टेस्ट में कोलकाता में 30 रनों से जीतकर दो मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे चल रही है।

वहीं, दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम की कप्तानी ऋषभ पंत कर रहे हैं, क्योंकि नियमित कप्तान शुभमन गिल गर्दन की चोट के कारण इस टेस्ट से बाहर हैं। गुवाहाटी टेस्ट में टीम इंडिया दो बदलाव के साथ मैदान पर उतरी है, जहां साई सुदर्शन और नितीश कुमार रेड्डी को शुभमन गिल और अक्षर पटेल की जगह क्रमश: शामिल किया गया है। बता दें कि भारत की प्लेइंग-11 का एलान करते वक्त ऋषभ पंत ने शुभमन गिल की फिटनेस पर भी अपडेट दिया है।

Rishabh Pant ने Shubman Gill की फिटनेस पर दिया अपडेट गुवाहाटी टेस्ट में भारतीय टीम की कप्तान कर रहे ऋषभ पंत (Rishabh Pant on Shubman Gill Fitness)ने कहा कि निश्चित रूप से यह गर्व का क्षण है। एक खिलाड़ी के रूप में आप हमेशा अपने देश की कप्तानी करने की आकांक्षा रखते हैं। मैं बीसीसीआई का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया। मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन इसे पूरी मेहनत और समर्पण के साथ लेने की कोशिश की। हमारी टीम का फोकस खुद पर, टीम के सुधार के क्षेत्रों पर और हर पल लड़ने पर है। विकेट बल्लेबाजी के लिए अच्छा है, लेकिन पहले गेंदबाजी करना भी बुरा फैसला नहीं है।