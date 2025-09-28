BCCI ने अजीत अगरकर को दिए दो नए सेलेक्टर्स, एक तो है टी20 वर्ल्ड कप-2007 का हीरो

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की रविवार को एजीएम हुई जिसमें सीनियर मेंस सेलेक्शन कमेटी से लेकर विमंस सीनियर सेलेक्शन कमेटी तक में बदलाव हुए। मेंस कमेंटी में दो नए चेहरो को जगह मिली है तो वहीं विमंस सेलेक्शन कमेटी में चार नई सदस्यों की एंट्री हुई है। जूनियर मेंस सेलेक्शन कमेटी में भी एक बदलाव हुआ है।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने सीनियर सेलेक्शन कमेटी में दो नए चयनकर्ताओं को जगह दी है। इसके अलावा विमंस सेलेक्शन कमेटी में भी बड़े बदलाव करते हुए चार नए चेहरों को मौका दिया है। मुंबई स्थित बीसीसीआई मुख्यालय में रविवार को हुई बोर्ड की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में ये फैसला किया गया।

अजीत अगरकर वाली सीनियर मेंस सेलेक्शन कमेटी में भारत के पूर्व तेज गेंदबाज आरपी सिंह को जगह मिली है। उनके अलावा पूर्व स्पिनर प्रज्ञान ओझा भी सेलेक्टर बने हैं। वहीं अमिता शर्मा को विमंस सेलेक्शन कमेटी की नई चेयरमैन बनाया गया है।

इन लोगों की ली जगह आरपी सिंह और प्रज्ञान ने एस शरत और सुब्रतो बनर्जी का स्थान लिया है। शरत को जूनियर सेलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है जबकि बनर्जी का कार्यकाल खत्म हो गया था। सीनियर सेलेक्शन कमेटी में अजीत अगरकर के साथ अजय रात्रा और शिव सुंदर दास बने हुए हैं। वहीं जूनियर सेलेक्शन कमेटी में हरविंदर सोढ़ी, प्रथिक पटेल, कृष्ण मोहन और रानादेब बोस बने हुए हैं।

वहीं महिला सेलेक्शन कमेटी को अमिता शर्मा सहित चार नई सदस्य मिली हैं। सुलक्षणा नाइक, जया शर्मा और सरवंती नायडू इस कमेटी में नई सदस्य हैं। The 94th Annual General Meeting of the Board of Control for Cricket in India BCCI has just concluded in Mumbai.



Take a look at all the key decisions made 🔽https://t.co/sHt2sCbcaI — BCCI (@BCCI) September 28, 2025 आरपी और ओझा पर लंबा अनुभव आरपी सिंह वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने साल 2007 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत को वर्ल्ड कप जिताने में अहम रोल निभाया था। इस टूर्नामेंट में आरपी सिंह ने शानदार गेंदबाजी की थी। बाएं हाथ के इस गेंदबाज ने भारत के लिए 14 टेस्ट, 58 वनडे और 10 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। तीनों फॉर्मेंट में मिलाकर उन्होंने कुल 124 विकेट अपने नाम किए हैं।