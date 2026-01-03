Language
    बांग्लादेश क्रिकेट के साथ पाकिस्तान जैसा बर्ताव कर सकता है BCCI, भारतीय बोर्ड को नहीं पड़ेगा कोई फर्क

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 11:23 PM (IST)

    भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहे राजनीतिक संकट के चलते दोनों देशों के क्रिकेट संबंध पाकिस्तान जैसे हो सकते हैं। मौजूदा हालात में भारत और बांग्‍लादेश क ...और पढ़ें

    भारत-बांग्‍लादेश के बीच सीरीज पर सस्‍पेंस।

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। बांग्‍लादेश में बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने कथित तौर पर भारतीय टीम के बांग्लादेश दौरे को स्थगित करने का फैसला किया है। यह फैसला बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) द्वारा इस साल सितंबर में भारत के साथ तीन वनडे मैचों की सीरीज और एक टी20 वनडे सीरीज की मेजबानी की घोषणा के बाद आया है। रिपोर्ट के अनुसार, बीसीसीआई भारतीय टीम के दौरे पर अंतिम निर्णय लेने से पहले सरकार से मंजूरी मांगेगा।

    सरकार की अनुमति लेनी होगी

    बीसीसीआई के एक अधिकारी ने कहा, "पिछले साल भी हम बांग्लादेश नहीं गए थे। बांग्‍लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपना इंटरनेशनल कैलेंडर जारी किया था, लेकिन अब इसमें संदेह बना हुआ है, क्योंकि किसी भी अन्य देश में खेलने के लिए हमें भारतीय सरकार की अनुमति की आवश्यकता होती है। जहां तक टी20 विश्व कप की बात है, बांग्लादेश भारत में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही खेलेगा।"

    पाकिस्तान जैसा बर्ताव कर सकता

    भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहे राजनीतिक संकट के चलते दोनों देशों के क्रिकेट संबंध पाकिस्तान जैसे हो सकते हैं। मौजूदा हालात में भारत और बांग्‍लादेश के बीच द्विपक्षीय क्रिकेट पर संकट मंडरा रहा है। भविष्य में दोनों टीमें केवल वैश्विक टूर्नामेंटों में न्‍यूट्रल वेन्‍यू पर ही खेलती नजर आ सकती हैं। इतना ही नहीं इस साल भारत और श्रीलंका की संयुक्‍त मेजबानी में होने वाले टी20 विश्‍व कप के लिए बांग्‍लादेश आयोजन स्‍थल में बदलाव की मांग भी कर सकता है।

    रहमान को लीग से बाहर किया

    शनिवार को BCCI ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर करने को कहा था। फ्रेंचाइजी ने बोर्ड के इस आदेश का पालन किया। बांग्लादेश में हाल ही में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या के बाद बीसीसीआई और KKR पर दबाव बढ़ता जा रहा था। KKR के सह-मालिक और बॉलीवुड सुपरस्टार शाह रुख खान को भी मुस्तफिजुर को टीम में शामिल करने को लेकर निशाना बनाया गया था।

    विश्‍व कप में बांग्‍लादेश का शेड्यूल

    बांग्‍लादेश बनाम वेस्‍टइंडीज: 7 फरवरी, कोलकाता
    बांग्‍लादेश बनाम इटली: 9 फरवरी, कोलकाता
    बांग्‍लादेश बनाम इंग्‍लैंड: 14 फरवरी, कोलकाता
    बांग्‍लादेश बनाम नेपाल: 17 फरवरी, मुंबई

