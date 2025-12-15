BCCI ने जारी किया फरमान, सिर्फ विराट-रोहित नहीं भारतीय टीम के हर खिलाड़ी को विजय हजारे ट्रॉफी में खेलना होगा
बीसीसीआई ने टीम इंडिया के हर खिलाड़ी से साफ कर दिया है कि उन्हें 24 दिसंबर से शुरू हो रही विजय हजारे ट्रॉफी खेलनी होगी। अभी तक खबर थी कि ये फरमान विरा ...और पढ़ें
पीटीआई, नई दिल्ली : केवल रोहित शर्मा और विराट कोहली ही नहीं, बल्कि बीसीसीआई ने भारतीय टीम के मौजूदा खिलाड़ियों के लिए 24 दिसंबर से शुरू हो रही विजय हजारे ट्रॉफी में कम से कम दो वनडे मैच खेलना अनिवार्य कर दिया है। दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध अंतिम टी-20 मैच (19 दिसंबर) और न्यूजीलैंड के विरुद्ध पहले वनडे (11 जनवरी, 2026) के बीच तीन सप्ताह से अधिक का अंतर है और बोर्ड चाहता है कि सभी सीनियर खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट खेलें।
अजित अगरकर की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने सभी को यह निर्देश दे दिया है। इस साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज में हार के बाद यह सिफारिश की गई थी। इसमें हर प्रारूप में घरेलू क्रिकेट पर अधिक जोर देने के लिए कहा गया था।
इन खिलाड़ियों पर नजरें
विराट कोहली और रोहित शर्मा टूर्नामेंट के लिए अपनी उपलब्धता की सूचना दे चुके हैं। वहीं सीनियर खिलाड़ी शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या और सूर्यकुमार यादव को अपनी अपनी टीमों के लिए कम से कम दो मैच खेलने के लिए कहा जा सकता है। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने कहा, विजय हजारे ट्रॉफी के छह दौर 24 दिसंबर से खेले जाने हैं। यह खिलाड़ियों और उनके प्रदेश संघों पर निर्भर करता है कि वे कौन से दो दौर खेलना चाहते हैं।
इस स्थिति में मिल सकती है छूट
उन्होंने कहा, किसी को छूट तभी दी जाएगी जब उत्कृष्टता केंद्र से किसी को अनफिट घोषित किया जाता है लेकिन अधिकारियों का मानना है कि दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध सीरीज के बाद चोट से उबरने के लिये काफी समय होगा। इस निर्देश से यह धारणा भी टूटेगी कि चयन समिति और मुख्य कोच गौतम गंभीर सिर्फ कोहली और रोहित का उदाहरण देना चाहते हैं जिन्हें किसी को कुछ साबित नहीं करना है ।
इस बीच जसप्रीत बुमराह को धर्मशाला में तीसरे टी-20 से पहले निजी कारणों से घर लौटना पड़ा। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार उनके करीबी परिजन को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूत्रों के अनुसार, सब कुछ ठीक रहा तो वह चौथे या पांचवें मैच के लिये लौट सकते हैं।
