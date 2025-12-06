BCCI ने करुण नायर को किया नजरअंदाज, नहीं दी जन्मदिन की बधाई, मच गया बवाल

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई, जो भारत में क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है। बीसीसीआई के लिए इस देश का हर क्रिकेटर एक समान है। ऐसा कहा जाता है, लेकिन शनिवार को भारतीय बोर्ड ने जो किया है उससे बवाल मच गया है। दरअसल, आज यानी छह दिसंबर को भारत के पांच क्रिकेटरों का जन्मदिन है, लेकिन बीसीसीआई ने सिर्फ चार को ही बधाई दी है।

जिस शख्स को भारतीय बोर्ड ने नदरअंदाज किया है वो हैं करुण नायर। भारत के लिए टेस्ट में तिहरा शतक जमाने वाले सिर्फ दूसरे क्रिकेटर। नायर इंग्लैंड दौरे के बाद टीम से बाहर चल रहे हैं। हालांकि, घरेलू क्रिकेट में नायर लगातार छाए हुए हैं।

इन लोगों को दी बधाई आज भारत के पांच क्रिकेटरों का जन्मदिन है। इनमें नायर के अलावा साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली जा रही वनडे सीरीज में टीम इंडिया का हिस्सा जसप्रीत बुमराह और रवींद्र जडेजा के नाम शामिल हैं। इनके अलावा चोट से परेशान चल रहे श्रेयस अय्यर और सेलेक्शन कमेटी के सदस्य आरपी सिंह का भी आज जन्मदिन है।

इन चारों को तो बीसीसीआई ने एक्स पर पोस्ट लिख बधाई दी है, लेकिन नायर को बोर्ड ने नजरअंदाज कर दिया है। नायर ने साल 2016 में चेन्नई में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच में अपने पहले टेस्ट शतक को तिहरे में बदला था। हालांकि, इसके कुछ मैच बाद वह टीम से बाहर कर दिए गए थे।