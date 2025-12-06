Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    BCCI ने करुण नायर को किया नजरअंदाज, नहीं दी जन्मदिन की बधाई, मच गया बवाल

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 10:19 AM (IST)

    भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने छह दिसंबर के दिन चार भारतीय क्रिकेटरों को तो जन्मदिन की बधाई दी, लेकिन पांचवें क्रिकेटर करुण नायर को भूल गया। इस बात क ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    करुण नायर को बीसीसीआई ने नहीं दी बधाई

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई, जो भारत में क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है। बीसीसीआई के लिए इस देश का हर क्रिकेटर एक समान है। ऐसा कहा जाता है, लेकिन शनिवार को भारतीय बोर्ड ने जो किया है उससे बवाल मच गया है। दरअसल, आज यानी छह दिसंबर को भारत के पांच क्रिकेटरों का जन्मदिन है, लेकिन बीसीसीआई ने सिर्फ चार को ही बधाई दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिस शख्स को भारतीय बोर्ड ने नदरअंदाज किया है वो हैं करुण नायर। भारत के लिए टेस्ट में तिहरा शतक जमाने वाले सिर्फ दूसरे क्रिकेटर। नायर इंग्लैंड दौरे के बाद टीम से बाहर चल रहे हैं। हालांकि, घरेलू क्रिकेट में नायर लगातार छाए हुए हैं।

    इन लोगों को दी बधाई

    आज भारत के पांच क्रिकेटरों का जन्मदिन है। इनमें नायर के अलावा साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली जा रही वनडे सीरीज में टीम इंडिया का हिस्सा जसप्रीत बुमराह और रवींद्र जडेजा के नाम शामिल हैं। इनके अलावा चोट से परेशान चल रहे श्रेयस अय्यर और सेलेक्शन कमेटी के सदस्य आरपी सिंह का भी आज जन्मदिन है।

    इन चारों को तो बीसीसीआई ने एक्स पर पोस्ट लिख बधाई दी है, लेकिन नायर को बोर्ड ने नजरअंदाज कर दिया है। नायर ने साल 2016 में चेन्नई में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच में अपने पहले टेस्ट शतक को तिहरे में बदला था। हालांकि, इसके कुछ मैच बाद वह टीम से बाहर कर दिए गए थे।

    8 साल बाद मिला था मौका

    इसी साल टीम इंडिया नए कप्तान शुभमन गिल की कप्तानी में इंग्लैंड दौरे पर गई थी। इस टीम में नायर को जगह मिली थी और आठ साल बाद वह टीम में वापसी करने में सफल रहे थे। इसका कारण उनका घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन था। हालांकि, नायर ने इंग्लैंड दौरे पर चार मैचों में सिर्फ एक ही अर्धशतक जमाया था और इसके बाद फिर उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया था।

    यह भी पढ़ें- On This Day: आज एक नहीं पांच भारतीय क्रिकेटरों का है जन्मदिन, एक तो गंभीर चोट से है परेशान, देखिए पूरी लिस्ट

    यह भी पढ़ें- IND vs SA: वाइजैग की बादशाह है टीम इंडिया, वनडे में जीत का रिकॉर्ड है दमदार; यकीन नहीं तो देखें ये आंकड़े