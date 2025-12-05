IND vs SA: वाइजैग की बादशाह है टीम इंडिया, वनडे में जीत का रिकॉर्ड है दमदार; यकीन नहीं तो देखें ये आंकड़े
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वाइजैग में होने वाले निर्णायक वनडे में दोनों टीम जीत दर्ज करना चाहेंगी। भारत के लिए यह मुकाबला जीतना टीम की साख के लिए बहुत जरूरी है। टीम इंडिया पहले ही टेस्ट सीरीज गंवा चुकी है। ऐसे में टीम वनडे सीरीज गंवाने का जोखिम नहीं उठा सकती है।
यह अहम मैच विशाखापत्तनम के डॉ वाईएस राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम (वाइजैग) में खेला जाएगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस मैदान पर वनडे में भारतीय टीम का रिकॉर्ड कैसा है। भारत ने अब तक कितने मैच खेले हैं और कितनों में जीत दर्ज की है।
2005 से खेल रही मैच
भारतीय टीम 2005 से विशाखापट्टनम में वनडे मैच खेल रही है। टीम इंडिया ने इस मैदान पर अब तक 10 वनडे मैच खेले हैं। इस ग्राउंड पर टीम का रिकॉर्ड काफी दमदार नजर आता है। भारत ने 10 में से 7 वनडे जीते हैं। वहीं 2 में टीम को हार का सामना करना पड़ा है। 1 मुकाबला टाई भी हुआ है।
वाइजैग में भारत का जीत प्रतिशत 70 है। टीम आखिरी बार इस मैदान पर 2023 में खेलती हुई नजर आई थी। दूसरी ओर साउथ अफ्रीका ने विशाखापट्टनम में कोई भी वनडे मैच नहीं खेला है। ऐसे में भारतीय टीम को इसका फायदा मिल सकता है।
विशाखापट्टनम में भारत का वनडे रिकॉर्ड
- कुल मैच: 10
- जीते: 7
- हारे: 2
- टाई: 1
एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम के आकड़े
- विशाखापत्तनम में सर्वाधिक वनडे स्कोर 387/5 है। भारत ने 2019 में वेस्टइंडीज के खिलाफ बनाया था।
- व्यक्तिगत रिकॉर्ड की बात करें तो विराट कोहली ने इस मैदान पर वनडे में 587 रन बनाए हैं।
- यह किसी भी भारतीय द्वारा बनाए गए सर्वाधिक रन हैं। इसके बाद रोहित शर्मा के 355 रन हैं।
- विराट कोहली ने एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में अब तक खेले 7 वनडे में तीन शतक लगाए हैं।
- वह पिछले दो मैचों में दो शतक बना चुके हैं, ऐसे में फैंस को उनसे तीसरे शतक की उम्मीद है।
