फिर होगा कुछ बड़ा? BCCI ने दूसरे वनडे से पहले अचानक बुलाई मीटिंग, गौतम गंभीर और अजीत अगरकर होंगे शामिल

     साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम इन दिनों भारत के दौरे पर है। इस दौरान दोनों टीमों के बीच वनडे सीरीज खेली जा रही है। टेस्‍ट सीरीज गंवाने के बाद भारत ने रविवार को जीत के साथ वनडे सीरीज का आगाज किया। इस बीच खबर आ रही है कि बीसीसीआई की एक अहम बैठक होने जा रही है। 

    बुधवार को होगी यह बैठक।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम इन दिनों भारत के दौरे पर है। इस दौरान दोनों टीमों के बीच वनडे सीरीज खेली जा रही है। टेस्‍ट सीरीज गंवाने के बाद भारत ने रविवार को जीत के साथ वनडे सीरीज का आगाज किया। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने बुधवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे से पहले हेड कोच गौतम गंभीर, चीफ सिलेक्‍टर अजीत अगरकर और कुछ अन्य अधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाई है।
    यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब टीम इंडिया के दिग्गज खिलाड़ियों विराट कोहली और रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर चर्चा चल रही है। दोनों ने पिछले कुछ मैचों में शानदार प्रदर्शन के साथ शानदार फॉर्म में वापसी की है।

    ये लोग होंगे शामिल

    स्पोर्टस्टार की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस चर्चा में BCCI सचिव देवजीत सैकिया, संयुक्त सचिव प्रभतेज सिंह भाटिया, हेड कोच गौतम गंभीर और चीफ सिलेक्‍टर अजीत अगरकर के शामिल होने की संभावना है। रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि नवनियुक्त बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मन्हास इसमें शामिल होंगे या नहीं। मैच के दिन होने वाली इस बैठक को देखते हुए विराट कोहली, रोहित शर्मा और अन्य वरिष्ठ खिलाड़ियों को बुलाए जाने की संभावना कम ही लग रही है।

    इन मुद्दों पर होगी चर्चा

    रिपोर्ट में बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि यह बैठक टीम में 'चयन की निरंतरता' सुनिश्चित करने के लिए आयोजित की गई है, साथ ही लॉन्‍ग टर्म डेवलपमेंट और टीम के ओवरऑल प्रदर्शन को भी ध्यान में रखा गया है।

    इस बैठक का उद्देश्य हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में मिली हार के दौरान भारतीय टीम में पाई गई खामियों को दूर करना है। बैठक में गंभीर और अगरकर दोनों की मौजूदगी से बोर्ड प्रबंधन के कुछ पहलुओं पर स्पष्टता प्राप्त करना और उसके अनुसार भविष्य की योजना बनाना चाहता है।

    अधिकारी ने कहा, "घरेलू टेस्ट सीजन के दौरान मैदान के अंदर और बाहर कई बार भ्रामक रणनीति देखने को मिली है। हम स्पष्टता और आगे की योजना चाहते हैं, खासकर अगली टेस्ट सीरीज के आठ महीने बाद होने के कारण।" अधिकारी ने आगे कहा, "भारत अगले साल टी20 विश्व कप जीतने का प्रबल दावेदार होगा और उसके बाद वनडे विश्व कप का प्रबल दावेदार होगा, इसलिए हम चाहते हैं कि इन मुद्दों का जल्द समाधान हो।"

    विराट ने किया इनकार

    यह स्थिति प्रबंधन और विराट कोहली तथा रोहित शर्मा जैसे वरिष्ठ खिलाड़ियों के बीच संभावित कम्‍यूनिकेशन गैप की ओर इशारा करती है। ऐसी अफवाहें थीं कि बीसीसीआई चाहता है कि कोहली टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने से इनकार कर दें, लेकिन इस दिग्गज बल्लेबाज ने रविवार को रांची वनडे के बाद इस तरह के यू-टर्न की संभावना पर विराम लगा दिया।

