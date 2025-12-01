Virat Kohli की टेस्ट क्रिकेट में होगी वापसी! शतक जड़ने के बाद किंग ने दिया सही जवाब
नई दिल्ली, जेएनएन : विराट कोहली ने टेस्ट प्रारूप में वापसी की अटकलों को खुद ही खारिज कर दिया है। मैच के बाद प्रेंजेटर हर्षा भोगले ने जब विराट से पूछा कि क्या आप केवल वनडे प्रारूप में खेलेंगे, तो कोहली ने हंसते हुए कहा कि हां मैं केवल वनडे ही खेलूंगा। विराट ने कहा कि मैं 37 साल का हू्ं, इसलिए मुझे रिकवरी का भी ध्यान रखना होगा। मुझे लगता है कि इस समय मेरे पास जो अनुभव है, उसके हिसाब से यह शारीरिक रूप से फिट, मानसिक रूप से तैयार और उन खेलों के लिए उत्साहित होने के बारे में है जो मैं खेल रहा हूं।
इससे पहले, बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने उन सभी अटकलों को खारिज किया, जिनमें दावा किया जा रहा था कि बोर्ड विराट कोहली से टेस्ट संन्यास वापस लेने के लिए संपर्क करने वाला है। दक्षिण अफ्रीका से टेस्ट सीरीज में हार के बाद ऐसी चर्चा थी कि बीसीसीआई टेस्ट खेलने के लिए कोहली को मनाने की कोशिश करेगा।
सैकिया इन अटकलों को विराम देते हुए स्पष्ट रूप से कहा, बोर्ड की ओर से कोहली से ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने कहा, विराट कोहली को लेकर जो कहा जा रहा है, वह सिर्फ एक अफवाह है। इस बारे में कोई बात नहीं हुई है। अफवाहों पर ध्यान न दें। कोहली की टेस्ट वापसी की चर्चाओं के बीच इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन ने इंटरनेट मीडिया पर कहा था कि अगर विराट और रोहित शर्मा जैसे बड़े खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट खेलने की इच्छा जाहिर करें, तो इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए।
