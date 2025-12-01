नई दिल्ली, जेएनएन : विराट कोहली ने टेस्ट प्रारूप में वापसी की अटकलों को खुद ही खारिज कर दिया है। मैच के बाद प्रेंजेटर हर्षा भोगले ने जब विराट से पूछा कि क्या आप केवल वनडे प्रारूप में खेलेंगे, तो कोहली ने हंसते हुए कहा कि हां मैं केवल वनडे ही खेलूंगा। विराट ने कहा कि मैं 37 साल का हू्ं, इसलिए मुझे रिकवरी का भी ध्यान रखना होगा। मुझे लगता है कि इस समय मेरे पास जो अनुभव है, उसके हिसाब से यह शारीरिक रूप से फिट, मानसिक रूप से तैयार और उन खेलों के लिए उत्साहित होने के बारे में है जो मैं खेल रहा हूं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इससे पहले, बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने उन सभी अटकलों को खारिज किया, जिनमें दावा किया जा रहा था कि बोर्ड विराट कोहली से टेस्ट संन्यास वापस लेने के लिए संपर्क करने वाला है। दक्षिण अफ्रीका से टेस्ट सीरीज में हार के बाद ऐसी चर्चा थी कि बीसीसीआई टेस्ट खेलने के लिए कोहली को मनाने की कोशिश करेगा।