IND vs SA: RO-KO की वापसी पर कप्तान केएल राहुल ने दिया बड़ा बयान, उनकी अहमियत भी गिना दी
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। विराट कोहली के शतक और रोहित शर्मा के अर्धशतक के बाद कुलदीप यादव और हर्षित राणा की धारदार गेंदबाजी की चलते भारतीय टीम ने 3 मैचों की सीरीज के पहले वनडे में साउथ अफ्रीका को 17 रन से मात दी। रोमांचक जीत और सीरीज में बढ़त बनाने के बाद भारतीय कप्तान केएल राहुल ने विराट कोहली और रोहित शर्मा की जमकर तारीफ की। इतना ही नहीं उन्होंने हर्षित राणा और कुलदीप यादव के योगदान पर भी बात की।
रोमांचक जीत के बाद भारतीय कप्तान केएल राहुल ने कहा, "अगर मैं कहूं कि हम आखिर में नर्वस नहीं हुए थे तो यह झूठ है। हम काफी समय बाद वनडे खेल रहे थे। फिर से देश की कप्तानी करने का मौका मिला, तो जाहिर है, मुझ पर और बाकी सभी लोगों पर, जिन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है, कुछ उम्मीदें थीं। हम लगातार विकेट लेते रहे और हमारे गेंदबाजों ने प्लान के तहत ही बॉलिंग की। पूरे समय एक शांत माहौल भी रहा, लेकिन जाहिर है उन्होंने हमें दबाव में रखा और लगातार जोरदार प्रदर्शन किया, इसलिए यह रोमांचक था।"
मुकाबले में राहुल नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने उतरे। इस पर उन्होंने कहा, "मुझे टीम के लिए काम करना था। पिछली 2 या 3 वनडे सीरीज से यही रोल मुझे दिया गया। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहा हूं। अलग-अलग जिम्मेदारियां निभाने और खुद को चुनौती देने, अपने खेल को चुनौती देने में मजा ले रहा हूं। मुझे लगता है कि यह अच्छा है, इसलिए मैं खेल के बारे में और मैं कैसे बेहतर हो सकता हूं।"
रोहित और कोहली को लेकर कप्तान राहुल ने कहा, "उन्हें इस तरह खेलते देखना हमेशा ही मजेदार होता है। यही उन्होंने अपने पूरे करियर में किया है और विपक्षी टीम को दबाव में डाला है। मैं लंबे समय से यह सब देख रहा हूं। उन्हें ड्रेसिंग रूम में देखना और भी मजेदार है। मैंने अपना सारा क्रिकेट उनके साथ खेला है, इसलिए उनके साथ बातें करना और उन्हें वापस पाकर बहुत मजा आता है। उन्हें इस तरह खेलते देखना स्टेडियम में मौजूद बाकी सभी लोगों के लिए भी खुशी की बात है।"
हर्षित और कुलदीप के बारे में राहुल ने कहा, "हर्षित ने वाकई बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। हम सभी जानते थे कि उसमें क्षमता है और ड्रेसिंग रूम में आते ही हमें पता चल गया था कि वह खास हैं। टीम इंडिया इसी की तलाश में थी। कोई ऐसा खिलाड़ी जो लंबा हो, तेज गेंदबाजी कर सके, जो पिच पर हिट कर सके और जो पारी के अंत में थोड़े रन भी दे सके। कुलदीप भी काफी समय से टीम में है। वह टीम के लिए यह काम करता रहता है। बीच के ओवरों में विकेट लेने के लिए वह हमारे लिए अहम है। यह देखना आश्चर्यजनक है कि उन्होंने कैसी गेंदबाजी की।"
