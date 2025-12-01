वनडे टीम के ड्रेसिंग रूम का माहौल ठीक नहीं, कोच गंभीर और सीनियर खिलाड़ियों के बीच तनाव

अभिषेक त्रिपाठी,जागरण नईदिल्ली:भारतीय टेस्ट टीम के प्रदर्शन को लेकर फिलहाल कोई रिव्यू नहीं होने वाला है। अगर रिव्यू होगा तो दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध वनडे और टी20 सीरीज के बाद रिव्यू मीटिंग होगी। हालांकि इस दौरान वनडे टीम के अंदर के माहौल को लेकर बैठक हो सकती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

भारत की टी-20 और टेस्ट टीम का माहौल बहुत बढ़िया है लेकिन वनडे टीम का माहौल बहुत खराब है। भारतीय टीम के बल्लेबाजी कोच सितांशुकोटक ने भी पहले वनडे के बाद प्रेस कांफ्रेंस में आकर कहा कि कोई भी रिव्यू मीटिंग नहीं है। रिव्यू मीटिंग की जरूरत क्या है।

कोच के साथ रोहित- कोहली के संबंध में आई खटास हालांकि बीसीसीआइ के एक सूत्र ने कहा कि मुख्य कोच गौतम गंभीर और टीम के वरिष्ठ खिलाड़ियों विराट कोहली व रोहित शर्मा के संबंध अब उतने अच्छे नहीं है जितने होने चाहिए। इसका असर आने वाले समय पर पड़ सकता है। सूत्र ने कहा कि रोहित और विराट के भविष्य को लेकर आने वाले समय में बैठक हो सकती है। ये बैठक रायपुर में होने वाले दूसरे वनडे या उसके बाद विशाखापत्तनम में भी हो सकती है। इससे पहले दिल्ली में भी बैठक को लेकर चर्चा हुई थी लेकिन वह हो नहीं पाई।

ऑस्ट्रेलिया के वनडेसीरीज के दौरान रोहित और मुख्य चयनकर्ता अजितअगरकर में कोई बातचीत नहीं हुई थी। ऑस्ट्रेलिया से लेकर वर्तमान वनडेसीरीज के दौरान मुख्य कोच गौतम गंभीर व विराट कोहली के बीच ज्यादा बातचीत होते हुए नहीं दिखाई दी। इसके अलावा जिस तरह विराट और रोहित के प्रशंसक इंटरनेट मीडिया पर गंभीर को जिस तरह से ट्रोल कर रहे हैं उससे बीसीसीआइ बहुत नाराज है।

विराट ने टेस्ट में वापसी की अटकलों को खुद खारिज किया विराट कोहली ने टेस्टप्रारूप में वापसी की अटकलों को खुद ही खारिज कर दिया है। मैच के बाद प्रेंजेटर हर्षा भोगले ने जब विराट से पूछा कि क्या आप केवल वनडेप्रारूप में खेलेंगे, तो कोहली ने हंसते हुए कहा कि हां मैं केवल वनडे ही खेलूंगा। विराट ने कहा कि मैं 37 साल का हू्, इसलिए मुझे रिकवरी का भी ध्यान रखना होगा। मुझे लगता है कि इस समय मेरे पास जो अनुभव है, उसके हिसाब से यह शारीरिक रूप से फिट, मानसिक रूप से तैयार और उन खेलों के लिए उत्साहित होने के बारे में है जो मैं खेल रहा हूं।