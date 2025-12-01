Language
    वनडे टीम के ड्रेसिंग रूम का माहौल ठीक नहीं, कोच गंभीर और सीनियर खिलाड़ियों के बीच तनाव

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 06:00 AM (IST)

    भारत की टेस्ट और टी20 टीम का माहौल शानदार है लेकिन ये बात वनडे टीम के लिए नहीं कही जा सकती। हेड कोच गौतम गंभीर के संबंध रोहित शर्मा और विराट कोहली से जैसे होने चाहिए थे वैसे हैं नहीं। 

    टीम इंडिया के हेड कोच हैं गौतम गंभीर

    अभिषेक त्रिपाठी,जागरण नईदिल्ली:भारतीय टेस्ट टीम के प्रदर्शन को लेकर फिलहाल कोई रिव्यू नहीं होने वाला हैअगर रिव्यू होगा तो दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध वनडे और टी20 सीरीज के बाद रिव्यू मीटिंग होगी। हालांकि इस दौरान वनडे टीम के अंदर के माहौल को लेकर बैठक हो सकती है।

    भारत की टी-20 और टेस्ट टीम का माहौल बहुत बढ़िया है लेकिन वनडे टीम का माहौल बहुत खराब है। भारतीय टीम के बल्लेबाजी कोच सितांशुकोटक ने भी पहले वनडे के बाद प्रेस कांफ्रेंस में आकर कहा कि कोई भी रिव्यू मीटिंग नहीं है। रिव्यू मीटिंग की जरूरत क्या है।

     कोच के साथ रोहित-कोहली के संबंध में आई खटास

     हालांकि बीसीसीआइ के एक सूत्र ने कहा कि मुख्य कोच गौतम गंभीर और टीम के वरिष्ठ खिलाड़ियों विराट कोहली व रोहित शर्मा के संबंध अब उतने अच्छे नहीं है जितने होने चाहिए। इसका असर आने वाले समय पर पड़ सकता है। सूत्र ने कहा कि रोहित और विराट के भविष्य को लेकर आने वाले समय में बैठक हो सकती है। ये बैठक रायपुर में होने वाले दूसरे वनडे या उसके बाद विशाखापत्तनम में भी हो सकती है। इससे पहले दिल्ली में भी बैठक को लेकर चर्चा हुई थी लेकिन वह हो नहीं पाई।

    ऑस्ट्रेलिया के वनडेसीरीज के दौरान रोहित और मुख्य चयनकर्ता अजितअगरकर में कोई बातचीत नहीं हुई थी। ऑस्ट्रेलिया से लेकर वर्तमान वनडेसीरीज के दौरान मुख्य कोच गौतम गंभीर व विराट कोहली के बीच ज्यादा बातचीत होते हुए नहीं दिखाई दी। इसके अलावा जिस तरह विराट और रोहित के प्रशंसक इंटरनेट मीडिया पर गंभीर को जिस तरह से ट्रोल कर रहे हैं उससे बीसीसीआइ बहुत नाराज है।

     विराट ने टेस्ट में वापसी की अटकलों को खुद खारिज किया

     विराट कोहली ने टेस्टप्रारूप में वापसी की अटकलों को खुद ही खारिज कर दिया है। मैच के बाद प्रेंजेटर हर्षा भोगले ने जब विराट से पूछा कि क्या आप केवल वनडेप्रारूप में खेलेंगे, तो कोहली ने हंसते हुए कहा कि हां मैं केवल वनडे ही खेलूंगा। विराट ने कहा कि मैं 37 साल का हू्, इसलिए मुझे रिकवरी का भी ध्यान रखना होगा। मुझे लगता है कि इस समय मेरे पास जो अनुभव है, उसके हिसाब से यह शारीरिक रूप से फिट, मानसिक रूप से तैयार और उन खेलों के लिए उत्साहित होने के बारे में है जो मैं खेल रहा हूं।

     इससे पहले, बीसीसीआइ सचिव देवजीतसैकिया ने उन सभी अटकलों को खारिज किया, जिनमें दावा किया जा रहा था कि बोर्ड विराट कोहली से टेस्ट संन्यास वापस लेने के लिए संपर्क करने वाला है। दक्षिण अफ्रीका से टेस्टसीरीज में हार के बाद ऐसी चर्चा थी कि बीसीसीआईटेस्ट खेलने के लिए कोहली को मनाने की कोशिश करेगा। सैकिया इन अटकलों को विराम देते हुए स्पष्ट रूप से कहा, बोर्ड की ओर से कोहली से ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने कहा, विराट कोहली को लेकर जो कहा जा रहा है, वह सिर्फ एक अफवाह है। इस बारे में कोई बात नहीं हुई है। अफवाहों पर ध्यान न दें। 

