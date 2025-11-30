Language
    सुनील गावस्कर ने विराट कोहली को बताया वनडे का सबसे महान बल्लेबाज, साउथ अफ्रीकी कोच को भी दिखा दिया आईना

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 11:42 PM (IST)

    भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने विराट कोहली की जमकर तारीफ करते हुए उन्हें वनडे का सबसे महान बल्लेबाज बताया है। गावस्कर ने साउथ अफ्रीका के कोच शुक्री कोनराड के 'गिड़गिड़ाने' वाले बयान पर उनको जमकर सुनाई है। 

    सुनील गावस्कर ने विराट कोहली की तारीफ में पढ़े कसीदे

    पीटीआई, नई दिल्ली: महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने रविवार को विराट कोहली को अब तक का सबसे महान वनडे क्रिकेटर बताया और कहा कि इस भारतीय दिग्गज के शतकों का विश्व रिकॉर्ड इस प्रारूप में उनके बेजोड़ कद को दिखाता है।

     कोहली ने रविवार को अपना 52वां वनडे अंतरराष्ट्रीय शतक बनाया जिसमें उन्होंने 120 गेंद पर 135 रन की पारी खेली। गावस्कर ने जियोस्टार से कहा कि मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई शक है। मेरा मतलब है कि यह सिर्फ मैं नहीं सोचता हूं। मुझे लगता है कि जो लोग उनके साथ और उनके विरुद्ध खेले हैं वे सभी इस बात से सहमत हैं कि वह वनडेप्रारूप में सबसे महान हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, आपने 52 शतक बनाए हैं। यह आपको बहुत ऊपर ले जाता है, ऐसा कह सकते हैं।

    पोंटिंग ने भी माना था लोहा

    भारत के पूर्व कप्तान ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया के रिकीपोंटिंग ने भी कोहली की काबिलियत को माना था। गावस्कर ने कहा कि मैंने अभी सुना कि रिकीपोंटिंग ने कहा कि उन्होंने जिन्हें देखा है उनमें कोहलीवनडे क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ हैं। मेरा मतलब है कि जब कोई ऑस्ट्रेलियाई कप्तान कहता है कि कोहली सबसे अच्छे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहस की गुंजाइश है। हर कोई इस बात से सहमत होगा कि किसी ऑस्ट्रेलियाई से तारीफ मिलना बहुत कम होता है। गावस्कर ने कहा कि सचिनतेंदुलकर के 49 वनडे शतक के लंबे समय के रिकार्ड को पार करना कोहली को अलग पहचान दिलाता है।

    वह थोड़ा बहक गए थे

     गावस्कर ने दक्षिण अफ्रीका के कोच शुकरी कोनराड की भारत पर विवादित 'घुटने पर लाने' वाली टिप्पणी को 'गलत सलाह' वाली टिप्पणी बताया। उन्होंने कहा कि यह एक गलत सलाह वाली टिप्पणी हो सकती है गलत समय, गलत जगह। मुझे उम्मीद है कि अगली बार मीडिया से बात करते हुए वह इस पर बात करेंगे। मुझे नहीं लगता कि माफी मांगने की जरूरत है। मैं निजी तौर पर माफी में विश्वास नहीं रखता।

     गावस्कर ने कहा कि लेकिन इसे मानना और इसकी भरपाई करना सभी को मंजूर होगा। ऐसी चीजें होती हैं। जोश में आकर आप बहक सकते हैं और कुछ ऐसा कह सकते हैं जो थोड़ा अधिक हो जाए। पिछले 30 वर्षों में भारतीय और दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट के बीच मजबूत रिश्तों को देखते हुए मुझे लगता है कि वह बस यह साफ कर सकते हैं कि वह थोड़ा बहक गए थे

