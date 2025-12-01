स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। विराट कोहली की वनडे क्रिकेट में एक बार फिर वापसी जोरदार रही। करीब 1 महीने बाद मैदान पर उतरे किंग कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले ही मैच में 102 गेंदों पर शतक जड़ दिया। यह उनके वनडे करियर की 52वीं सेंचुरी है। कोहली ने 11 चौकों और 7 छक्‍कों की मदद से 120 गेंदों पर 135 रन की पारी खेली। उनकी इस पारी की बदौलत भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 17 रन से शिकस्‍त दी। जीत के हीरो विराट कोहली रहे। मैच के बाद प्रजेंटेशन के दौरान पूर्व भारतीय कप्‍तान विराट ने अपनी रणनीति शेयर की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्‍लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतने के बाद विराट कोहली ने कहा, "आज इस तरह के खेल में सच में मजा आया। शुरुआती 20-25 ओवरों में पिच काफी अच्छी थी, फिर धीरे-धीरे धीमी होने लगी। मुझे लगा कि बस मैदान पर जाकर अपनी तरफ आती गेंद को हिट करूं और बाकी चीजों के बारे में ज्‍यादा न सोचूं। खेल का आनंद लूं। इसी के लिए मैंने खेलना शुरू किया था।"

उन्‍होंने कहा, "जब आपको शुरुआत मिलती है और आप उस स्थिति में ढल जाते हैं, तो आपको पता चलता है कि आपने इतने सालों में क्या किया है और अनुभव काम आता है। फिर आप स्थिति को समझते हैं और एक पारी बनाने में सक्षम होते हैं।"

अपनी तैयारी को लेकर किंग कोहली ने कहा, "मैं ज्‍यादा तैयारी को सपोर्ट नहीं करता हूं। मेरा सारा क्रिकेट मानसिक रहा है। जब तक मुझे मानसिक रूप से लगता है कि मैं खेल सकता हूं, मैं अपने जीवन के हर दिन शारीरिक रूप से कड़ी मेहनत करता हूं। इसका अब क्रिकेट से कोई लेना-देना नहीं है। यह मेरे जीने का तरीका है। इसलिए, जब तक मेरी फिटनेस का स्तर अच्छा है और मेरा मानसिक आनंद है, जब आप खेल की कल्पना कर सकते हैं और खुद को जोर से दौड़ते हुए, गेंद पर तेजी से रिएक्‍ट करते हुए देख सकते हैं, तो आप जानते हैं कि सब ठीक है।"

रनों की भूख के लेकर विराट कोहली ने कहा, "जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पहले भी कई बार कहा है, अगर मैं कहीं पहुंच रहा हूं, तो मैं 120 % तक पहुंचूंगा। विराट कोहली जल्‍दी रांची पहुंच गए थे। इस पर उन्‍होंने कहा, मैं कंडीशन को थोड़ा समझना चाहता था। दिन में कुछ सेशन बल्लेबाजी की और फिर शाम को एक सेशन और फिर मेरी तैयारी पूरी हो गई। मैंने मैच से पहले एक दिन की छुट्टी ली थी। मैं 37 साल का हूं, इसलिए मुझे रिकवरी पर भी ध्यान देना है।"

विराट कोहली टी20 इंटरनेशनल और टेस्‍ट से संन्‍यास ले चुके हैं। वह अब सिर्फ वनडे फॉर्मेट में ही खेलते नजर आते हैं। एक प्रारूप में खेलने को लेकर विराट ने कहा, "मैं सिर्फ एक फॉर्मेट में ही खेलता रहूंगा।" अपने प्रदर्शन को लेकर विराट ने कहा, "मैंने पिछले 15-16 सालों में 300 से ज्‍यादा वनडे मैच और काफी क्रिकेट खेला है। जैसा कि मैंने कहा, अगर आप खेल के संपर्क में हैं और आपको पता है कि अभ्यास के दौरान जब आप गेंदें मार रहे होते हैं, तो आपकी सजगता अच्छी होती है, आपकी शारीरिक क्षमता लंबे समय तक बल्लेबाजी करने की होती है। अगर आप बिना ब्रेक लिए नेट्स में डेढ़ या दो घंटे बल्लेबाजी कर सकते हैं, तो आप उन सभी मानकों को पूरा कर रहे हैं।"