पाकिस्तान की अब खैर नहीं! Vaibhav Suryavanshi की इंडिया-ए टीम में एंट्री...Asia Cup के लिए जितेश शर्मा बने कप्तान

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। बीसीसीआई की सीनियर मेंस सेलेक्शन कमेटी ने एशियन क्रिकेट काउंसिल राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 के लिए इंडिया-ए टीम का एलान किया है। इंडिया-ए की 15 सदस्यीय वाली टीम कप्तान टी20I विकेटकीपर जितेश शर्मा बने है।

वहीं, नमन धीर को जितेश शर्मा का डिप्टी बनाया गया। आईपीएल 2025 के बाद होबार्ट में पहला टी20 मैच खेलने वाले 32 साल के जितेश शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नाबाद 22 रन की पारी खेली थी। ऐसे में जानते हैं राइजिंग स्टार्स एशिया कप का आगाज कब से होने जा रहा है और इंडिया-ए टीम के साथ ग्रुप में कौन-कौन सी टीमें शामिल हैं?

Rising Stars Asia Cup के लिए India-A Team का एलान दरअसल, एसीसी राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 (Rising Stars Asia Cup 2025) का आगाज 14 वनंबर से दोहा में होने जा रहा है, जिसमें इंडिया-ए की टीम को ग्रुप-बी में ओमान,यूएई और पाकिस्तान ए की टीम के साथ शामिल किया गया है, जबकि ग्रुप-ए की टीम में बांग्लादेश, हांगकांग, अफगानिस्तान और श्रीलंका-ए की टीम शामिल हैं। जितेश शर्मा को इंडिया-ए टीम का कप्तान बनाया गया है, जहां 14 नवंबर को इंडिया-ए की टीम का पहला मुकाबला यूएई से होना है। इसके दो दिन बाद यानी 16 नवंबर को इंडिया-ए का सामना पाकिस्तान-ए से होना है।

14 साल के Vaibhav Suryavanshi की इंडिया-ए में एंट्री वहीं, युवा सेंसेशन बने वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi India-A) जिन्होंने घरेलू क्रिकेट में अपने प्रदर्शन से तबाही मचाई हुई है, उन्हें इंडिया-ए की टीम में 14 साल की उम्र में ही बुलावा आया। उनके अलावा प्रियांश आर्य को भी इंडिया-ए की टीम में जगह मिली है।