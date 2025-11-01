Vaibhav Suryavanshi को टीम इंडिया में मिलेगी जगह? IPL चेयरमैन ने कहा- 14 साल का 'अजूबा' अभी से...

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) चेयरमैन अरुण धूमल ने भारतीय टीम की प्रभावशाली बेंच स्‍ट्रेंथ की तारीफ की और 14 साल के वैभव सूर्यवंशी की प्रतिभा पर प्रकाश डाला। धूमल ने रोहित शर्मा और विराट कोहली की भी जमकर तारीफ की।

धूमल ने विश्‍वास जताया कि रोहित शर्मा और विराट कोहली का 50 ओवर प्रारूप में करियर समाप्‍त नहीं हुआ है। उन्‍होंने ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ हाल ही में संपन्‍न वनडे सीरीज में रोहित शर्मा के प्रदर्शन की तारीफ की, जहां उन्‍हें प्‍लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया।

रो-को का चला बल्‍ला रोहित शर्मा और विराट कोहली ने ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में शानदार प्रदर्शन किया। दोनों ने अविजित साझेदारी करके भारत को 9 विकेट से जीत दिलाई। रोहित शर्मा ने तीसरे वनडे में जहां नाबाद 121 रन बनाए तो कोहली ने नाबाद 74 रन का योगदान दिया। इस प्रदर्शन से दोनों दिग्‍गजों ने मजबूत संकेत दिए कि वो 2027 आईसीसी वनडे वर्ल्‍ड कप के मजबूत दावेदार हैं।

अरुण धूमल ने क्‍या कहा अरुण धूमल ने एएनआई से बातचीत में कहा, 'हम लंबे समय से भारतीय टीम की बेंच स्‍ट्रेंथ के बारे में बात करते आ रहे हैं। मगर इस टीम को देखिए। 14 साल का अजूबा, वैभव सूर्यवंशी। वो टीम का हिस्‍सा बनने के लिए दरवाजा खटखटा रहा है।'

उन्‍होंने आगे कहा, 'फिर आपके पास रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्‍गज हैं। लोग सोचते हैं कि वो जा रहे हैं, लेकिन वो नहीं जा रहे हैं। वो यहां रुकने आए हैं। रोहित ने वनडे सीरीज में जिस तरह अपनी क्‍लास दिखाई, इस उम्र में ऐसा प्रदर्शन करने से पता चलता है कि कितनी कड़ी मेहनत उन्‍होंने की।'

2027 वर्ल्‍ड कप लक्ष्‍य आईपीएल चेयरमैन ने कहा, 'जब बात भारतीय टीम की आती है तो वो अपना सर्वश्रेष्‍ठ करना चाहते हैं। यह असली खिलाड़ी की पहचान है। दोनों दिग्‍गजों को मेरी शुभकामनाएं। उन्‍होंने शानदार प्रदर्शन किया और अपनी जिंदगी भारतीय क्रिकेट को दी।'