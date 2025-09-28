अफगानिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश के कप्तान को नहीं मिली टी20 टीम में जगह, चिंताजनक है वजह

एशिया कप में बांग्लादेश टीम का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था। ये टीम कुछ करीबी मैच हार गई थी। अब इस टीम को अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है। इसके लिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने टीम का एलान कर दिया है। एशिया कप में टीम की कप्तानी करने वाले लिटन दास इस टीम का हिस्सा नहीं हैं।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। हाल ही में एशिया कप-2025 में बांग्लादेश की कप्तानी करने वाले लिटन दास को अफगानिस्तान के खिलाफ खेली जाने वाली तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए टीम में जगह नहीं मिली है। उनकी जगह जाकेर अली टीम की कप्तानी करेंगे। एशिया कप में भी लिटन की गैरमौजूदगी में उन्होंने ये जिम्मेदारी निभाई थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दरअसल, लिटन दास को चोट है और इसी कारण वह बाहर हैं। उनकी चोट और उनका टीम में न होना दोनों ही बांग्लादेश के लिए अच्छी खबर नहीं है। वह टीम के मुख्य बल्लेबाजों में शुमार हैं। एशिया कप में उन्हें चोट लगी थी जो ग्रेड -1 की है।

मेडिकल टीम की निगरानी में टीम के फिजियो बेजेदुल इस्लाम खान ने बताया है कि लिटन इस समय रिकवरी कर रहे हैं और मेडिकल टीम की निगरानी में हैं। क्रिकबज ने उनके हवाले से लिखा, "साइड स्ट्रेन के कारण उन्होंने एशिया कप के दो मैच मिस किए थे। एक एमआरआई स्कैन ने बताया है कि उन्हें लेफ्ट एबडोमिनल मसल में ग्रेड-1 का स्ट्रेन है। वह रिकवरी कर रहे हैं और टी20 सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। मेडिकल टीम अपनी निगरानी में उनका रिहैब जारी रखेगी।"

इस खिलाड़ी को मिली जगह लिटन की जगह टीम में सौम्य सरकार की एंट्री हुई है। इसके अलावा टीम में कोई बदलाव नहीं है। पूरी वही टीम है जो एशिया कप में खेली थी। तीन मैचों की टी20 सीरीज की शुरुआत दो अक्टूबर से होगी। पहला मैच शारजाह में खेला जाएगा। वहीं दूसरा मैच तीन तारीख को इसी स्टेडियम में होगा। पांच तारीख को तीसरा और आखिरी मुकाबला भी इसी स्टेडियम में खेला जाएगा।

इसके बाद वनडे सीरीज की शुरुआत होगी। तीन मैचों की वनडे सीरीज अबू धाबी के शेख जाएद क्रिकेट स्टेडियम में होगी। इस सीरीज का पहला वनडे मैच आठ अक्टूबरको खेला जाएगा। वहीं दूसरा वनडे 11 और तीसरा 14 अक्टूबर को होगा।