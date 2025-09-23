Language
    IND vs BAN: सुपर-4 मैच से पहले बांग्लादेशी कोच का बड़बोलापन, टीम इंडिया को कमजोर बताते हुए दे डाली चुनौती!

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 09:34 PM (IST)

    बांग्लादेश के मुख्य कोच फिल सिमंस ने बुधवार को भारत के खिलाफ होने वाले मैच से पहले बड़बोलापन दिखाया है। कोच ने भारतीय टीम को एक तरह से कमजोर बताया है और कहा कि उसे कोई भी टीम हरा सकती है। भारत अभी तक एशिया कप-2025 में अजेय है और वह बुधवार को इस क्रम को जारी रखना चाहेगी।

    बांग्लादेशी कोच ने नजरअंदाज की भारत की ताकत

    दुबई, जागरण : बांग्लादेश के मुख्य कोच फिल सिमंस का मानना है कि भारत अजेय नहीं है और बुधवार को जब उनकी टीम मौजूदा विश्व चैंपियन से भिड़ेंगी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि सूर्यकुमार यादव की अगुआई वाली टीम ने पिछले चार मैचों में क्या हासिल किया है।

    बांग्लादेश ने सुपर चार चरण के पहले मैच में श्रीलंका को शिकस्त दी है और इससे टीम का आत्मविश्वास काफी बढ़ा हुआ होगा। वेस्टइंडीज के लिए 1987 से 1999 तक खेलने वाले सिमंस से जब पूछा गया कि क्या इस भारतीय टीम को हराना संभव है तो उन्होंने कहा, हर टीम के पास इस भारतीय टीम को मात देने की क्षमता है। मैच जिस दिन खेला जाता है उससे पहले क्या हुआ है, यह मायने नहीं रखता है। यह बुधवार को क्या होगा उस बारे में है। यह उस साढ़े तीन घंटे के खेल के दौरान प्रदर्शन के बारे में है। हम अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ खेलने की कोशिश करेंगे और उम्मीद है कि भारत की कमजोरियां ढूंढ पाएंगे। यही वह तरीका है जिससे हम मैच जीतते हैं।

    हर मैच है खास

    इस 62 साल के पूर्व खिलाड़ी ने कहा कि वह भारत से जुड़े किसी भी मैच के माहौल को समझते हैं और चाहते हैं कि उनके खिलाड़ी उस पल का लुत्फ उठाते हुए चुनौती का सामना करें। उन्होंने कहा, हर मैच, खासकर भारत से जुड़े मैचों में एक उत्साह होता है क्योंकि वे दुनिया की नंबर एक टी20 टीम हैं। हम बस इस उत्साह का लुत्फ उठाने लेने जा रहे हैं।

    दोनों टीमों की नजरें फाइनल पर

    इस मैच में दोनों ही टीमों की नजरें फाइनल में जगह बनाने पर हैं। भारत ने अपने पहले मैच में पाकिस्तान को हराया था और बांग्लादेश ने श्रीलंका को मात दी थी। जो टीम इस मैच को जीतेगी वह लगभग खिताबी मुकाबले में जगह बना लेगी। 

