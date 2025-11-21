भूकंप के कारण रुका मैच, जान बचाने के लिए ड्रेसिंग रूम छोड़कर भागे खिलाड़ी, मच गई उथल-पुथल

Language
    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 12:36 PM (IST)

    मीरपुर में बांग्लादेश और आयरलैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन अचानक से मैच रोक दिया गया। इसका कारण भूकंप था। पूरे स्टेडियम में इसी कारण अफरा-तफरी मच गई थी। 

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। आपने आमतौर पर सुना होगा कि मैच को बारिश के कारण रोकना पड़ा। या फिर खराब मौसम के कारण मैच को रोक दिया गया। ये कारण आम हैं, लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि भूकंप के कारण मैच रुका हो। ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। हालांकि, मीरपुर में बांग्लादेश और आयरलैंड के बीच खेले जा रही दूसरे टेस्ट मैच में ऐसा ही कुछ हुआ।

    मैच के दौरान तीसरे दिन शुक्रवार को भूकंप आ गया और मैच को रोक दिया गया। हालांकि, कुछ देर बाद मैच फिर से शुरू हुआ। लेकिन भूकंप के दौरान सभी खिलाड़ियों में बेचैनी थी और सभी घबराए हुए थे। जाहिर सी बात है कि ये स्थिति ही ऐसी होती है। हालांकि, क्रिकेट के मैदान पर ये बहुत ही कम देखने को मिलता है।

    खिलाड़ियों ने छोड़ा ड्रेसिंग रूम

    मामला आयरलैंड की पहली पारी के 56वें ओवर का है। दो गेंद हो चुकी थी तभी अचानक से जमीन हिलने लगी। कुछ देर तो खिलाड़ियों को समझ नहीं आया कि क्या हुआ लेकिन जैसे ही समझ में आया सभी परेशान रह गए। ड्रेसिंग रूम में जो खिलाड़ी बैठे थे वो भाग खड़े हुए और बाउंड्री लाइन के पास आकर खड़े हो गए। वहीं कई दर्शक भी स्टेडियम छोड़कर बाहर चले गए थे। खिलाड़ी और अंपायर तक पिच के पास आकर खड़े हो गए थे कुछ देर बाद फिर से मैच शुरु हुआ। ये भूकंप 5.5 तीव्रता का बताया जा रहा है।

    आयरलैंड संकट में

    बांग्लादेश ने इस मैच में पहली पारी खेलते हुए 476 रन बनाए। उसके लिए मुश्फीकुर रहीम और लिटन दास ने शानदार शतक जमाया। दास ने 192 गेंदों पर आठ चौके और चार छक्कों की मदद से 128 रनों की पारी खेली। रहीम ने 214 गेंदों पर पांच चौकों की मदद से 106 रन बनाए। मोमिनुल हक ने 128 गेंदों पर 63 रन बनाए। वहीं आयरलैंड का 300 के पार जाना मुश्किल हो गया है। उसने 250 रनों तक आते-आते आठ विकेट खो दिए हैं। 

