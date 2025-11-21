भूकंप के कारण रुका मैच, जान बचाने के लिए ड्रेसिंग रूम छोड़कर भागे खिलाड़ी, मच गई उथल-पुथल

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। आपने आमतौर पर सुना होगा कि मैच को बारिश के कारण रोकना पड़ा। या फिर खराब मौसम के कारण मैच को रोक दिया गया। ये कारण आम हैं, लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि भूकंप के कारण मैच रुका हो। ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। हालांकि, मीरपुर में बांग्लादेश और आयरलैंड के बीच खेले जा रही दूसरे टेस्ट मैच में ऐसा ही कुछ हुआ।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मैच के दौरान तीसरे दिन शुक्रवार को भूकंप आ गया और मैच को रोक दिया गया। हालांकि, कुछ देर बाद मैच फिर से शुरू हुआ। लेकिन भूकंप के दौरान सभी खिलाड़ियों में बेचैनी थी और सभी घबराए हुए थे। जाहिर सी बात है कि ये स्थिति ही ऐसी होती है। हालांकि, क्रिकेट के मैदान पर ये बहुत ही कम देखने को मिलता है।

खिलाड़ियों ने छोड़ा ड्रेसिंग रूम मामला आयरलैंड की पहली पारी के 56वें ओवर का है। दो गेंद हो चुकी थी तभी अचानक से जमीन हिलने लगी। कुछ देर तो खिलाड़ियों को समझ नहीं आया कि क्या हुआ लेकिन जैसे ही समझ में आया सभी परेशान रह गए। ड्रेसिंग रूम में जो खिलाड़ी बैठे थे वो भाग खड़े हुए और बाउंड्री लाइन के पास आकर खड़े हो गए। वहीं कई दर्शक भी स्टेडियम छोड़कर बाहर चले गए थे। खिलाड़ी और अंपायर तक पिच के पास आकर खड़े हो गए थे कुछ देर बाद फिर से मैच शुरु हुआ। ये भूकंप 5.5 तीव्रता का बताया जा रहा है।