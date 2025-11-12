BAN vs IRE: महामुदुल हसन के शतक से बांग्लादेश मजबूत, आयरलैंड की परेशानियों में हुआ इजाफा
बांग्लादेश ने सिलहट में आयरलैंड के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। इसका कारण महामुदुल हसन जॉय का शतक है। उनके अलावा शादमान इस्लाम और मोमिनुल हक ने भी अर्धशतक जमाए हैं।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। महामुदुल हसन जॉय के शानदार शतक के दम पर बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने सिलहट में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन आयरलैंड पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक बांग्लादेश ने अपनी पहली पारी में एक विकेट के नुकसान पर 338 रन बना लिए हैं।
स्टम्पस तक जॉय 169 रन बनाकर नाबाद हैं। उनके साथ मोमिनुल हक 80 रन बनाकर खेल रहे हैं। जॉय ने 283 गेंदों का सामना कर 14 चौके और चार छक्कों की मदद से ये रन बनाए हैं। वहीं मोमिनुल हक ने अभी तक 124 गेंदें खेली हैं और पांच चौकों के अलावा दो छक्के मारे हैं। मेजबान टीम ने आयरलैंड पर 52 रनों की बढ़त ले ली है।
सिमट गई आयरलैंड की पारी
दूसरे दिन की शुरुआत आयरलैंड ने आठ विकेट के नुकसान पर 270 रनों से की थी। टीम के खाते में सिर्फ आठ रनों का ही इजाफा हुआ था कि ताइजुल इस्लाम ने मैथ्यू हमफ्रे को पवेलियन भेज दिया। वह खाता नहीं खोल सके। हसन महमूद ने बैरी मैक्कार्थी को आउट कर आयरलैंड की पारी का अंत कर दिया। आयरलैंड के लिए पॉल स्टार्लिंग ने सबसे ज्यादा 60 रन बनाए। अपनी पारी में उन्होंने 76 गेंदों का सामना कर नौ चौके मारे। केड कारमिचेल ने 129 गेंदें खेलीं और सात चौके जड़ते हुए 59 रन बनाए।
बांग्लादेश की तरफ से मेहदी हसन मिराज ने तीन विकेट लिए। हसन महमूद, ताइजुल इस्लाम और हसन मुराद के हिस्से दो-दो विकेट आए। नाहिद राणा ने एक विकेट लिया।
बांग्लादेश की मजबूत शुरुआत
बांग्लादेश को जॉय और शादमान इस्लाम ने मिलकर अच्छी शुरुआत दी। दोनों ने पहले विकेट के लिए 168 रनों की साझेदारी की। शादमान अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे तभी हमफ्रे की गेंद पर टकर ने उनका कैच लपक बांग्लादेश को पहला झटका दिया। उन्होंने 104 गेंदों का सामना कर नौ चौके और एक छक्का मार 80 रन बनाए। इसके बाद जॉय और मोमिनुल ने टीम को दूसरा झटका नहीं लगने दिया। दोनों के बीच अभी तक दूसरे विकेट के लिए 170 रनों की साझेदारी हो चुकी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।