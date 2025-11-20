स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। बांग्‍लादेश के अनुभवी बल्‍लेबाज मुश्फिकुर रहीम ने आयरलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्‍ट के दूसरे दिन शतक जड़कर अपने 100वें टेस्‍ट को यादगार बना दिया। रहीम 100वें टेस्‍ट में शतक जमाने वाले दुनिया के 11वें खिलाड़ी बने।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पता हो कि भारत के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हो या विराट कोहली, अपने 100वें टेस्‍ट में शतक नहीं जमा पाए थे। मुश्फिकुर रहीम ने ऐसा करके अनोखी उपलब्धि अपने नाम की। याद दिला दें कि मुश्फिकुर रहीम ने गुरुवार को अपनी पारी 99 रन से आगे बढ़ाई।

रहीम ने जॉर्डन नील की गेंद पर सिंगल लेकर अपने टेस्‍ट करियर का 13वां शतक पूरा किया। 38 साल के रहीम ने जैसे ही शतक पूरा किया तो शेर-ए-बांग्‍ला स्‍टेडियम पर मौजूद दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से माहौल खुशनुमा बना दिया। याद दिला दें कि मुश्फिकुर रहीम 100 टेस्‍ट खेलने वाले पहले बांग्‍लादेशी क्रिकेटर भी बने।

लिटन के साथ शतकीय साझेदारी मुश्फिकुर रहीम ने लिटन दास के साथ पांचवें विकेट के लिए 108 रन की शतकीय साझेदारी की। रहीम अपने कल के स्‍कोर में केवल 7 रन का इजाफा कर सके और हंफ्रीज की गेंद पर बालबिर्नी को कैच थमाकर पवेलियन लौट गए।