BAN vs IRE: 100वें टेस्ट में मुश्फिकुर रहीम का ऐतिहासिक कारनामा, सचिन-विराट भी रहे बांग्लादेशी प्लेयर से पीछे
मुश्फिकुर रहीम ने अपने 100वें टेस्ट को यादगार बना दिया। रहीम ने आयरलैंड के खिलाफ ढाका में जारी दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन ऐतिहासिक शतक जमाया। दाएं हाथ के बल्लेबाज अपने 100वें टेस्ट में शतक जमाने वाले दुनिया के 11वें बल्लेबाज बने। रहीम ने लिटन दास के साथ पांचवें विकेट के लिए 108 रन की शतकीय साझेदारी की। हंफ्रीस ने रहीम की पारी पर विराम लगाया।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश के अनुभवी बल्लेबाज मुश्फिकुर रहीम ने आयरलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन शतक जड़कर अपने 100वें टेस्ट को यादगार बना दिया। रहीम 100वें टेस्ट में शतक जमाने वाले दुनिया के 11वें खिलाड़ी बने।
पता हो कि भारत के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हो या विराट कोहली, अपने 100वें टेस्ट में शतक नहीं जमा पाए थे। मुश्फिकुर रहीम ने ऐसा करके अनोखी उपलब्धि अपने नाम की। याद दिला दें कि मुश्फिकुर रहीम ने गुरुवार को अपनी पारी 99 रन से आगे बढ़ाई।
रहीम ने जॉर्डन नील की गेंद पर सिंगल लेकर अपने टेस्ट करियर का 13वां शतक पूरा किया। 38 साल के रहीम ने जैसे ही शतक पूरा किया तो शेर-ए-बांग्ला स्टेडियम पर मौजूद दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से माहौल खुशनुमा बना दिया। याद दिला दें कि मुश्फिकुर रहीम 100 टेस्ट खेलने वाले पहले बांग्लादेशी क्रिकेटर भी बने।
लिटन के साथ शतकीय साझेदारी
मुश्फिकुर रहीम ने लिटन दास के साथ पांचवें विकेट के लिए 108 रन की शतकीय साझेदारी की। रहीम अपने कल के स्कोर में केवल 7 रन का इजाफा कर सके और हंफ्रीज की गेंद पर बालबिर्नी को कैच थमाकर पवेलियन लौट गए।
रहीम ने 214 गेंदों में पांच चौके की मदद से 106 रन बनाए। लिटन दास ने भी अपना शतक पूरा किया और बांग्लादेश को विशाल स्कोर तक पहुंचाने के लिए क्रीज पर डटे हुए हैं।
100वें टेस्ट में शतक जड़ने वाले बल्लेबाज
मुश्फिकुर रहीम 100वें टेस्ट में शतक जड़ने वाले दुनिया के 11वें बल्लेबाज बने। चलिए बताते हैं कि पहले किन 10 बल्लेबाजों ने अपने 100वें टेस्ट में सैकड़ा जमाया था।
- 104 - कॉलिन काउड्री (इंग्लैंड) बनाम ऑस्ट्रेलिया, एजबेस्टन, 1968
- 145 - जावेद मियांदाद (पाकिस्तान) बनाम भारत, लाहौर 1989
- 149 - गॉर्डन ग्रीनीज (वेस्टइंडीज) बनाम इंग्लैंड, सेंट जोंस 1990
- 105 - एलेक स्टीवर्ट (इंग्लैंड) बनाम वेस्टइंडीज, ओल्ड ट्रैफर्ड, 2000
- 184 - इंजमाम उल हक (पाकिस्तान) बनाम भारत, बेंगलुरु, 2005
- 120 और 143* - रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया) बनाम दक्षिण अफ्रीका, सिडनी, 2006
- 131 - ग्रीम स्मिथ (दक्षिण अफ्रीका) बनाम इंग्लैंड, द ओवल, 2012
- 134 - हाशिम अमला (दक्षिण अफ्रीका) बनाम श्रीलंका, जोहानसबर्ग, 2017
- 218 - जो रूट (इंग्लैंड) बनाम भारत, चेन्नई, 2021
- 200 - डेविड वॉर्नर (ऑस्ट्रेलिया) बनाम दक्षिण अफ्रीका, मेलबर्न, 2022
- 106 - मुश्फिकुर रहीम (बांग्लादेश) बनाम आयरलैंड, ढाका, 2025।
क्लीन स्वीप पर बांग्लादेश की नजर
मौजूदा सीरीज की बात करें तो बांग्लादेश की नजरें आयरलैंड का 2-0 से क्लीन स्वीप करने पर हैं। बांग्लादेश ने सिलहट में खेला गया पहला टेस्ट पारी और 47 रन से जीता था। दूसरे टेस्ट में बांग्लादेश की स्थिति मजबूत है। देखना दिलचस्प होगा कि वो क्लीन स्वीप करने में सफल हो पाते हैं या नहीं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।