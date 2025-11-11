Language
    BAN vs IRE: एंडी बालबिर्नी के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड, मेहदी हसन ने आयरलैंड के पहले दिन किए खस्‍ता हाल

    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 07:05 PM (IST)

    बांग्‍लादेश और आयरलैंड के बीच मंगलवार को पहले टेस्‍ट के पहले दिन का खेल पूरा हुआ। आयरलैंड ने पहले दिन स्‍टंप्‍स तक 90 ओवर में 8 विकेट खोकर 270 रन बनाए। आयरिश कप्‍तान एंडी बालबिर्नी के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हुआ। बांग्‍लादेश की तरफ से मेहदी हसन मिराज सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्‍होंने तीन विकेट झटके। हसन मुराद ने दो विकेट चटकाए।

    बांग्‍लादेश बनाम आयरलैंड पहला टेस्‍ट

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। बांग्‍लादेश और आयरलैंड के बीच मंगलवार को पहले टेस्‍ट के पहले दिन का खेल संपन्‍न हुआ। सिलहट में आयरलैंड ने स्‍टंप्‍स तक 90 ओवर में 8 विकेट खोकर 270 रन बनाए। बैरी मैकार्थी 21 रन बनाकर नाबाद रहे।

    आयरलैंड के कप्‍तान एंडी बालबिर्नी ने टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी का फैसला किया, लेकिन खुद ही एक शर्मनाक रिकॉर्ड अपने खाते में जोड़ बैठे। बालबिर्नी बिना खाता खोले आउट हुए। हसन महमूद ने एलबीडब्‍ल्‍यू आउट करके उनकी पारी का अंत किया।

    यह टेस्‍ट में चौथा मौका रहा, जब एंडी बालबिर्नी बिना खाता खोले आउट हुए। टेस्‍ट इतिहास में वो सबसे ज्‍यादा बार शून्‍य पर आउट होने वाले आयरिश खिलाड़ी बने। इससे पहले यह शर्मनाक रिकॉर्ड कर्टिस कैंफर के नाम दर्ज था, जो तीन बार बिना खाता खोले आउट हुए।

    पार्टनरशिप रिकॉर्ड

    इसके बाद पॉल स्‍टर्लिंग (60) और कैड कारमाइकल (59) ने दूसरे विकेट के लिए 96 रन की साझेदारी की। टेस्‍ट इतिहास में दूसरे विकेट के लिए स्‍टर्लिंग और कारमाइकल ने सबसे बड़ी साझेदारी की। इससे पहले यह रिकॉर्ड एंडी बालबिर्नी और कर्टिस कैंफर के नाम दर्ज था, जिन्‍होंने दूसरे विकेट के लिए 75 रन जोड़े थे।

    नाहिद राणा ने शादमन इस्‍लाम के हाथों कैच आउट कराकर स्‍टर्लिंग की पारी का अंत किया और रिकॉर्ड साझेदारी तोड़ी। स्‍टर्लिंग ने 76 गेंदों में 9 चौके की मदद से 60 रन बनाए। हैरी टेक्‍टर (1) को मेहदी हसन मिराज ने एलबीडब्‍ल्‍यू आउट करके आयरलैंड को तीसरा झटका दिया।

    हसन-मुराद ने बिखेरा जलवा

    कारमाइकल ने फिर कर्टिस कैंफर (44) के साथ चौथे विकेट के लिए 54 रन की साझेदारी करके आयरलैंड को 150 रन के स्‍कोर पर पहुंचाया। मेहदी हसन मिराज ने कप्‍तान शांतो के हाथों कैच आउट कराकर कैड कारमाइकल की पारी का अंत किया। कारमाइकल ने 129 गेंदों में 7 चौके की मदद से 59 रन बनाए।

    कैंफर ने फिर लोर्कन टकर (41) के साथ 53 रन की साझेदारी की। हसन मुराद ने शांतो के हाथों कैच आउट कराकर कैंफर का शिकार किया और बांग्‍लादेश को पांचवीं सफलता दिलाई। हसन मुराद ने फिर लोर्कन टकर को स्‍टंपिंग कराकर अपना दूसरा शिकार किया। मिराज ने एंडी मैकब्राइन (5) को स्‍टंपिंग कराया। जॉर्डन नील (30) आउट होने वाले आखिरी बल्‍लेबाज रहे, जिन्‍हें ताईजुल इस्‍लाम ने एलबीडब्‍ल्‍यू आउट किया।

    बांग्‍लादेश की तरफ से मेहदी हसन मिराज ने सबसे ज्‍यादा तीन विकेट चटकाए। हसन मुराद को दो विकेट मिले। हसन महमूद, नाहिद राणा और ताईजुल इस्‍लाम के खाते में एक-एक विकेट आया।

