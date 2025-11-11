IND vs SA: ईडन गार्डन्स की पिच से खुश नहीं है गंभीर और गिल, क्यूरेटर से की लंबी बातचीत
भारतीय क्रिकेट टीम को कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेलना है। इस मैच से पहले टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर निराश हैं। उनकी निराश पिच को लेकर है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। इस सीरीज का पहला मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों ही टीमें कोलकाता पहुंच गई हैं और अभ्यास शुरू कर दिया है। हालांकि, टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर पिच को देखकर निराश दिखे हैं।
गंभीर ने ईडन गार्डन्स के पिच क्यूरेटर सुजान मुखर्जी से लंबी बातचीत की। इस दौरान उनके साथ कप्तान शुभमन गिल, बल्लेबाजी कोच सितांशू कोटक और गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल थे। समाचार एजेंसी पीटीआई ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी।
ऐसी दिखी पिच
एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, टीम मैनेजमेंट पिच को देखकर खुश नहीं है। पिच पर हल्की घास है और वह लाइट ब्राउन रंग की नजर आ रही है। मैच शुक्रवार से शुरू होना है और तब तक इस पिच के बदलने की ज्यादा उम्मीद नहीं है। हालांकि, बंगाल क्रिकेट संघ (सीएबी) के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा है कि भारतीय टीम मैनेजमेंट ने उनसे स्पिनरों की मददगार पिच बनाने जैसी कोई बात नहीं कही है।
गांगुली ने कहा, "उन्होंने अभी तक इसके बारे में नहीं पूछा है। इसलिए मैं इस सवाल का जवाब नहीं देख सकता। ये काफी अच्छी पिच लग रही है।"
इस मैदान ने इस सीजन अभी तक दो रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी की है और दोनों मैचों में पिच धीमा खेली है।
गिल ने किया अभ्यास
वहीं मंगलवार को टीम के खिलाड़ियों ने जमकर पसीना बहाया। गिल ने तकरीबन डेढ़ घंटे तक नेट्स पर समया बिताया और अपनी तकनीक पर काम किया। गिल का ऑस्ट्रेलिया दौरा अच्छा नहीं रहा था। वह टी20 सीरीज में ज्यादा चले नहीं थे और वनडे में भी उनके बल्ले से प्रभावी पारी नहीं निकली थी। हालांकि, घर में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली गई टेस्ट सीरीज गिल के बल्ले से एक अर्धशतक और एक शतक निकला था।
