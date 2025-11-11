IND vs SA: ईडन गार्डन्स की पिच से खुश नहीं है गंभीर और गिल, क्यूरेटर से की लंबी बातचीत

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। इस सीरीज का पहला मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों ही टीमें कोलकाता पहुंच गई हैं और अभ्यास शुरू कर दिया है। हालांकि, टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर पिच को देखकर निराश दिखे हैं।

गंभीर ने ईडन गार्डन्स के पिच क्यूरेटर सुजान मुखर्जी से लंबी बातचीत की। इस दौरान उनके साथ कप्तान शुभमन गिल, बल्लेबाजी कोच सितांशू कोटक और गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल थे। समाचार एजेंसी पीटीआई ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी।

ऐसी दिखी पिच एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, टीम मैनेजमेंट पिच को देखकर खुश नहीं है। पिच पर हल्की घास है और वह लाइट ब्राउन रंग की नजर आ रही है। मैच शुक्रवार से शुरू होना है और तब तक इस पिच के बदलने की ज्यादा उम्मीद नहीं है। हालांकि, बंगाल क्रिकेट संघ (सीएबी) के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा है कि भारतीय टीम मैनेजमेंट ने उनसे स्पिनरों की मददगार पिच बनाने जैसी कोई बात नहीं कही है।