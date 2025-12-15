Language
    IND vs SA: लखनऊ मैच से भारत को लगा बड़ा झटका, अक्षर पटेल हुए टी20 सीरीज से बाहर, BCCI ने किया रिप्लेसमेंट का एलान

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 09:33 PM (IST)

    भारत को साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली जा रही पांच मैचों की टी20 सीरीज के आखिरी दो मैच बचे हैं जो काफी निर्णायक हैं। इन मैचों से पहले भारत को बड़ा झटका लग ...और पढ़ें

    अक्षर पटेल आखिरी दो टी20 मैचों से हुए बाहर

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली जा रही पांच मैचों की टी20 सीरीज के आखिरी दो मैचों से पहले बड़ा झटका लगा है। टीम के स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल सीरीज से बाहर हो गए हैं। अक्षर तीसरे टी20 में भी नहीं खेले थे। बीसीसीआई की सीनियर सेलेक्शन कमेटी ने उनके रिप्लेसमेंट का भी एलान कर दिया है। बीसीसीआई ने सोमवार को इस बात की जानकारी दी है।

    अक्षर पटेल अस्वस्थ होने के चलते साउथ अफ्रीका के खिलाफ चल रही टी-20 सीरीज के अंतिम दो मैचों के लिए टीम से बाहर हो गए हैं। हालांकि वह लखनऊ में सीरीज के होने वाले चौथे मैच में टीम के साथ रहेंगे, जहां उन्हें जरूरी चिकित्सकीय सुविधाएं दी जाएंगी।

    इस खिलाड़ी को मिली जगह

    चयन समिति ने लखनऊ और अहमदाबाद में खेले जाने वाले इस सीरीज के दोनों मैचों के लिए शहबाज अहमद को टीम में जगह दी है। शहबाज भी अक्षर की तरह बाएं हाथ के स्पिनर ऑलराउंडर हैं। उन्हें लंबे समय बाद मौका मिला है। उन्होंने सात अक्टूबर 2023 को एशियन गेम्स में अफगानिस्तान के खिलाफ भारत के लिए आखिरी टी20 मैच खेला था। भारत के लिए उन्होंने तीन वनडे और दो टी20 मैच खेले हैं। वनडे में उन्होंने तीन विकेट लिए हैं जो टी20 में दो विकेट अपने नाम किए हैं।

    अक्षर ने सीरीज के शुरुआती दो मैच खेले थे। कटक में उन्होंने शानदार गेंदबाजी की थी और सात रन देकर दो विकेट लिए थे। वहीं बल्ले से 23 रनों का योगदान दिया था। चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे टी20 में उन्होंने एक विकेट लिया था और 21 रन बनाए थे।

    आखिरी दो मैचों के लिए भारतीय टीम

    सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वॉशिंगटन सुंदर, शहबाज अहमद।

