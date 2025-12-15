IND vs SA: लखनऊ मैच से भारत को लगा बड़ा झटका, अक्षर पटेल हुए टी20 सीरीज से बाहर, BCCI ने किया रिप्लेसमेंट का एलान

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली जा रही पांच मैचों की टी20 सीरीज के आखिरी दो मैचों से पहले बड़ा झटका लगा है। टीम के स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल सीरीज से बाहर हो गए हैं। अक्षर तीसरे टी20 में भी नहीं खेले थे। बीसीसीआई की सीनियर सेलेक्शन कमेटी ने उनके रिप्लेसमेंट का भी एलान कर दिया है। बीसीसीआई ने सोमवार को इस बात की जानकारी दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अक्षर पटेल अस्वस्थ होने के चलते साउथ अफ्रीका के खिलाफ चल रही टी-20 सीरीज के अंतिम दो मैचों के लिए टीम से बाहर हो गए हैं। हालांकि वह लखनऊ में सीरीज के होने वाले चौथे मैच में टीम के साथ रहेंगे, जहां उन्हें जरूरी चिकित्सकीय सुविधाएं दी जाएंगी।

इस खिलाड़ी को मिली जगह चयन समिति ने लखनऊ और अहमदाबाद में खेले जाने वाले इस सीरीज के दोनों मैचों के लिए शहबाज अहमद को टीम में जगह दी है। शहबाज भी अक्षर की तरह बाएं हाथ के स्पिनर ऑलराउंडर हैं। उन्हें लंबे समय बाद मौका मिला है। उन्होंने सात अक्टूबर 2023 को एशियन गेम्स में अफगानिस्तान के खिलाफ भारत के लिए आखिरी टी20 मैच खेला था। भारत के लिए उन्होंने तीन वनडे और दो टी20 मैच खेले हैं। वनडे में उन्होंने तीन विकेट लिए हैं जो टी20 में दो विकेट अपने नाम किए हैं।

अक्षर ने सीरीज के शुरुआती दो मैच खेले थे। कटक में उन्होंने शानदार गेंदबाजी की थी और सात रन देकर दो विकेट लिए थे। वहीं बल्ले से 23 रनों का योगदान दिया था। चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे टी20 में उन्होंने एक विकेट लिया था और 21 रन बनाए थे।