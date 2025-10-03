Language
    IND A vs AUS A मैच के बीच ऑस्ट्रेलियाई टीम से आई बुरी खबर, तबीयत बिगड़ने के कारण अस्पताल में भर्ती हुआ खिलाड़ी

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 10:15 PM (IST)

    कानपुर के ग्रीन पार्क में ऑस्ट्रेलिया ए टीम के खिलाड़ी हेनरी थार्नटन होटल का खाना खाने से बीमार हो गए। पेट के संक्रमण के कारण उन्हें रीजेंसी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहाँ दो दिन उनका इलाज चला। टीम के कुछ अन्य खिलाड़ियों को भी पेट का संक्रमण हुआ। हेनरी के स्वस्थ होने के बाद टीम के खिलाड़ियों ने अपने डाइट चार्ट में बदलाव किया।

    ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बिगड़ी तबीयत तो अस्पताल में हुआ भर्ती

    जागरण संवाददाता, कानपुर : ग्रीन पार्क में वनडे सीरीज का हिस्सा ऑस्ट्रेलिया ए टीम के खिलाड़ी हेनरी थार्नटन होटल का खाना खाने से बीमार हो गए हैं। पेट के संक्रमण के चलते उन्हें टीम प्रबंधन और लोकल मैनेजर ने रीजेंसी अस्पताल में भर्ती कराया।

    जहां पर दो दिन उनका इलाज रीजेंसी हास्पिटल के वरिष्ठ डाक्टरों की देखरेख में किया गया। टीम के प्रबंधन पहले वनडे मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम में शामिल चार खिलाड़ियों को पेट का संक्रमण हो गया। इसमें हेनरी थार्नटन को रीजेंसी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

    ये है समस्या

    इसको देखते हुए टीम के अन्य खिलाड़ियों ने अपने डाइट चार्ट में भी बदलाव कर दिया गया है। हालांकि लोकल मैनेजर के मुताबिक, हेनरी टीम के साथ जब शहर आए तब से उन्होंने गैस्ट्रो से जुड़ी समस्याओं की बात कही। इसके बाद उन्हें रीजेंसी अस्पताल में भर्ती करा उनकी जांच और इलाज कराया गया। अब वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं और टीम से जुड़ गए हैं।

    भारत का सम्मानजनक स्कोर

    भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच दूसरे वनडे मैच में टीम के तूफानी ओपनर अभिषेक शर्मा फ्लॉप रहे और पहली ही गेंद पर आउट हो गए। कप्तान श्रेयस अय्यर भी सिर्फ आठ रन बना सके। 17 रनों पर तीन विकेट खो चुकी भारतीय टीम को तिलक वर्मा ने संभाला। उनका साथ दिया रियान पराग ने। तिलक ने हाल ही में एशिया कप-2025 के फाइनल में मैच विजयी पारी खेल भारत को ट्रॉफी दिलाई थी। यहां एक बार फिर उन्होंने वही काम किया लेकिन शतक से चूक गए। वह 122 गेंदों पर पांच चौके और चार छक्कों की मदद से 94 रन बनाने में सफल रहे।

    रियान पराग ने 54 गेंदों पर छह चौके और एक छक्के की मदद से 58 रन बनाए। इन पारियों के दम पर भारत-ए की टीम 246 रन बना सकी और 45.5 ओवरों में ऑल आउट हो गई।

