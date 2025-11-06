IND vs AUS 4th T20 Playing 11: संजू फिर होंगे ड्रॉप? मैक्सवेल करेंगे वापसी, चौथे टी20 के लिए ये होगी संभावित प्लेइंग-11
IND vs AUS 4th T20 Playing 11: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टी20 मैच आज खेला जाएगा, जिसमें दोनों टीमें 1-1 से बराबरी पर हैं। भारत सीरीज में 2-1 की अजेय बढ़त बनाने की कोशिश करेगा। संजू सैमसन की वापसी पर चर्चा है, लेकिन टीम में बदलाव की संभावना कम है। ऑस्ट्रेलिया के लिए ग्लेन मैक्सवेल वापसी कर सकते हैं।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND vs AUS 4th T20 Playing 11 Prediction: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टी20 मैच आज यानी 6 नवंबर को क्वींसलैंड के कैरारा ओवल में खेला जाना है। मौजूदा समय में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर चल रही है।
इस मैच में भारतीय टीम की नजरें जीत हासिल कर सीरीज पर 2-1 से अजेय बढ़त लेने पर होगी। वहीं, कंगारू टीम की भी ये ही चाहत होगी। ऐसे में जानते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टी20 मैच में दोनों टीमें किन 11-11 खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतर सकती है।
IND vs AUS 4th T20 Playing 11 Predicted: संजू सैमसन लौटेंगे?
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टी20 मैच (IND vs AUS 4th T20 Playing 11 Prediction) से पहले संजू सैमसन (Sanju Samson) की प्लेइंग-11 में वापसी को लेकर चर्चा चरम पर है। जहां एक साल पहले तक संजू सैमसन की टी20 टीम में जगह पक्की थी, जब उन्होंने पांच पारियों में तीन शतक जड़े थे, लेकिन अब गिल (Shubman Gill) की वापसी और जितेश शर्मा के उभरने से उनकी जगह पर संकट गहराता जा रहा है।
गिल को उप-कप्तान बनाए जाने के बाद सैमसन को निचले क्रम में भेजा गया, जिसमें वह लय नहीं हासिल कर सके। ऐसे में चौथे टी20 मैच में उम्मीद है कि टीम इंडिया की प्लेइंग-11 में बदलाव नहीं होगा। वॉशिंगटन सुंदर की वापसी से टीम को मजबूती मिली, जहां उन्होंने तीसरे टी20 मैच में 5 विकेट लेने का कारनामा किया था। ऐसे में हर्षित राणा को फिर बेंच पर बैठना पड़ सकता है, जबकि वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल की स्पिन जोड़ी के रूप में खेलेगी।
IND vs AUS 4th T20: ग्लेन मैक्सवेल करेंगे वापसी
चौथे टी20 मैच के लिए भारत ने कुलदीप यादव और ऑस्ट्रेलिया ने ओपनर ट्रेविस हेड को स्क्वॉड से रिलीज कर दिया है। ट्रेविस हेड को ऑस्ट्रेलिया टीम ने एशेज सीरीज की तैयार को देखते हुए रिलीज कर दिया।
उनकी जगह चौथे टी20 मैच में मैथ्यू शॉर्ट को ओपनिंग करने का मौका मिल सकता है। ग्लेन मैक्सवेल भी वापसी कर सकते हैं।
IND vs AUS 4th T20 Playing 11 predicted: संभावित प्लेइंग-11-
भारत: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, जीतेश शर्मा (विकेटकीपर), शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह
ऑस्ट्रेलिया: मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल मार्श (कप्तान), जोश इंगलिस (विकेटकीपर), मार्कस स्टोइनिस, टिम डेविड, मिचेल ओवेन, नाथन एलिस,जेवियर बार्टलेट, मैथ्यू कुह्नमैन और बेन ड्वार्शुइस, ग्लेन मैक्सवेल
