IND vs AUS 4th T20 Playing 11: संजू फिर होंगे ड्रॉप? मैक्सवेल करेंगे वापसी, चौथे टी20 के लिए ये होगी संभावित प्लेइंग-11

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND vs AUS 4th T20 Playing 11 Prediction: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टी20 मैच आज यानी 6 नवंबर को क्वींसलैंड के कैरारा ओवल में खेला जाना है। मौजूदा समय में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर चल रही है।

इस मैच में भारतीय टीम की नजरें जीत हासिल कर सीरीज पर 2-1 से अजेय बढ़त लेने पर होगी। वहीं, कंगारू टीम की भी ये ही चाहत होगी। ऐसे में जानते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टी20 मैच में दोनों टीमें किन 11-11 खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतर सकती है।

IND vs AUS 4th T20 Playing 11 Predicted: संजू सैमसन लौटेंगे? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टी20 मैच (IND vs AUS 4th T20 Playing 11 Prediction) से पहले संजू सैमसन (Sanju Samson) की प्लेइंग-11 में वापसी को लेकर चर्चा चरम पर है। जहां एक साल पहले तक संजू सैमसन की टी20 टीम में जगह पक्की थी, जब उन्होंने पांच पारियों में तीन शतक जड़े थे, लेकिन अब गिल (Shubman Gill) की वापसी और जितेश शर्मा के उभरने से उनकी जगह पर संकट गहराता जा रहा है।

गिल को उप-कप्तान बनाए जाने के बाद सैमसन को निचले क्रम में भेजा गया, जिसमें वह लय नहीं हासिल कर सके। ऐसे में चौथे टी20 मैच में उम्मीद है कि टीम इंडिया की प्लेइंग-11 में बदलाव नहीं होगा। वॉशिंगटन सुंदर की वापसी से टीम को मजबूती मिली, जहां उन्होंने तीसरे टी20 मैच में 5 विकेट लेने का कारनामा किया था। ऐसे में हर्षित राणा को फिर बेंच पर बैठना पड़ सकता है, जबकि वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल की स्पिन जोड़ी के रूप में खेलेगी।