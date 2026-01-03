Australia vs England: बंदूक के साए में खेला जाएगा एशेज सीरीज का पांचवां टेस्ट! इंग्लैंड की नजर दूसरी जीत पर

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: एशेज टेस्ट सीरीज में रविवार से सिडनी में पांचवें और अंतिम टेस्ट की शुरुआत होगी। सीरीज में 3-1 की अजेय बढ़त से आगे चल रही ऑस्ट्रेलिया टीम जहां जीत के साथ सीरीज का अंत करना चाहेगी। वहीं चौथा टेस्ट जीतकर आत्मविश्वास हासिल कर चुकी मेहमान टीम इंग्लैंड जीत का क्रम जारी रखना चाहेगी।

एशेज के इस संस्करण में ऑस्ट्रेलिया शुरू से ही मेहमान इंग्लैंड पर भारी रहा। उसने पहले तीन टेस्ट में इंग्लैंड को आसानी से हराया। पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने आठ विकेट से जीत दर्ज की। वहीं दूसरे मुकाबले में भी ऑस्ट्रेलिया ने मेहमान टीम पर आठ विकेट से फतह पाई। जबकि तीसरे मुकाबले में मेहमानों को 82 रनों से हराया।