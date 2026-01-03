Language
    Australia vs England: बंदूक के साए में खेला जाएगा एशेज सीरीज का पांचवां टेस्ट! इंग्लैंड की नजर दूसरी जीत पर

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 10:47 PM (IST)

    एशेज के इस संस्करण में ऑस्ट्रेलिया शुरू से ही मेहमान इंग्लैंड पर भारी रहा। उसने पहले तीन टेस्ट में इंग्लैंड को आसानी से हराया। पहले मुकाबले में ऑस्ट्र ...और पढ़ें

    सिडनी में खेला जाएगा मुकाबला।

    जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: एशेज टेस्ट सीरीज में रविवार से सिडनी में पांचवें और अंतिम टेस्ट की शुरुआत होगी। सीरीज में 3-1 की अजेय बढ़त से आगे चल रही ऑस्ट्रेलिया टीम जहां जीत के साथ सीरीज का अंत करना चाहेगी। वहीं चौथा टेस्ट जीतकर आत्मविश्वास हासिल कर चुकी मेहमान टीम इंग्लैंड जीत का क्रम जारी रखना चाहेगी।

    एशेज के इस संस्करण में ऑस्ट्रेलिया शुरू से ही मेहमान इंग्लैंड पर भारी रहा। उसने पहले तीन टेस्ट में इंग्लैंड को आसानी से हराया। पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने आठ विकेट से जीत दर्ज की। वहीं दूसरे मुकाबले में भी ऑस्ट्रेलिया ने मेहमान टीम पर आठ विकेट से फतह पाई। जबकि तीसरे मुकाबले में मेहमानों को 82 रनों से हराया।

    इन तीन मैचों के बाद यह साबित हो चुका था कि एशेज के इस दौरे पर इंग्लैंड टीम के लिए अब कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है, हालांकि उन्होंने चौथे टेस्ट में जोरदार वापसी कर क्रिकेट विशेषज्ञों को चौंका दिया और सिर्फ दो दिन चले इस टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को चार विकेट से हरा दिया।
    हालांकि मेलबर्न में हुए इस मुकाबले में खराब पिच भी काफी चर्चा का विषय बनी। ऐसे में अब सिडनी टेस्ट में जहां क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पर मुकाबले के लिए सही प्रबंध की जिम्मेदारी होगी। वहीं, मेहमान और मेजबान टीम के सामने सीरीज का अंत जीत से करने की चुनौती होगी।

    राइफलधारी पुलिस करेगी गश्त

    • बोंडी बीच पर गोलीबारी के बाद सिडनी में इस पांचवें टेस्‍ट के दौरान राइफल धारी पुसिल कर्मी गश्त करेंगे।
    • ऑस्ट्रेलिया में खेल आयोजनों में शायद ही कभी इस तरह लंबी राइफलों से लैस पुलिस दिखेगी।
    • शहर में बोंडी बीच आतंकी हमले के बाद कड़ी सुरक्षा उपायों के तहत वर्दीधारी और घुड़सवार पुलिस के साथ-साथ सार्वजनिक व्यवस्था और दंगा निरोधक दस्ते के अधिकारी सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में मैच पर नजर रखेंगे।
    • तीन हफ्ते पहले बोंडी में हनुक्का उत्सव में दो बंदूकधारियों द्वारा 15 लोगों की हत्या और कई अन्य को घायल कर दिया गया था।

