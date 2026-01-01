स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया ने एशेज 2025-26 के 5वें और अंतिम टेस्ट के लिए 15 सदस्यीय टीम का एलान कर दिया है। यह मुकाबला 4 जनवरी से सिडनी में खेला जाएगा। ऑस्‍ट्रेलिया टीम सीरीज में पहले ही 3-1 की बढ़त बना चुकी है। पिछला मुकाबला इंग्‍लैंड ने जीता था, ऐसे में ऑस्‍ट्रेलिया की नजर वापसी पर होगी। कंगारू टीम ने अपने 15 सदस्‍यीय स्‍क्वॉड में कोई बदलाव नहीं किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्मिथ करेंगे कप्‍तानी कप्तान पैट कमिंस को एशेज सीरीज के बचे हुए मैचों के लिए आराम दिया गया है। स्टीव स्मिथ टीम की कप्तानी करना जारी रखेंगे। कमिंस पीठ के निचले हिस्से में चोट के कारण शुरुआती दो टेस्ट नहीं खेल पाए थे। उन्‍होंने एडिलेड ओवल में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी में वापसी की, जहां टीम ने जीत हासिल कर एशेज पर कब्‍जा जमाया। हालांकि, मैनेजमेंट ने अब कमिंस को आराम देने का फैसला किया है ताकि उनके वर्कलोड को कंट्रोल कर सकें। टी20 विश्‍व कप 2026 से पहले उनका फिट रहना जरूरी है।