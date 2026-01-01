Language
    Ashes 2025-26: सिडनी टेस्‍ट के लिए ऑस्‍ट्रेलिया ने किया स्‍क्वॉड का एलान, 4 जनवरी से शुरू होगा मुकाबला

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 04:54 PM (IST)

    कप्तान पैट कमिंस को एशेज सीरीज के बचे हुए मैचों के लिए आराम दिया गया है। स्टीव स्मिथ टीम की कप्तानी करना जारी रखेंगे। कमिंस पीठ के निचले हिस्से में चो ...और पढ़ें

    4 जनवरी से खेला जाएगा मुकाबला।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया ने एशेज 2025-26 के 5वें और अंतिम टेस्ट के लिए 15 सदस्यीय टीम का एलान कर दिया है। यह मुकाबला 4 जनवरी से सिडनी में खेला जाएगा। ऑस्‍ट्रेलिया टीम सीरीज में पहले ही 3-1 की बढ़त बना चुकी है। पिछला मुकाबला इंग्‍लैंड ने जीता था, ऐसे में ऑस्‍ट्रेलिया की नजर वापसी पर होगी। कंगारू टीम ने अपने 15 सदस्‍यीय स्‍क्वॉड में कोई बदलाव नहीं किया है।

    स्मिथ करेंगे कप्‍तानी

    कप्तान पैट कमिंस को एशेज सीरीज के बचे हुए मैचों के लिए आराम दिया गया है। स्टीव स्मिथ टीम की कप्तानी करना जारी रखेंगे। कमिंस पीठ के निचले हिस्से में चोट के कारण शुरुआती दो टेस्ट नहीं खेल पाए थे। उन्‍होंने एडिलेड ओवल में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी में वापसी की, जहां टीम ने जीत हासिल कर एशेज पर कब्‍जा जमाया। हालांकि, मैनेजमेंट ने अब कमिंस को आराम देने का फैसला किया है ताकि उनके वर्कलोड को कंट्रोल कर सकें। टी20 विश्‍व कप 2026 से पहले उनका फिट रहना जरूरी है।

     

     

     

    अनुभवी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने अपने टेस्ट करियर को लेकर चल रही अटकलों के बावजूद टीम में अपनी जगह बरकरार रखी है। ख्वाजा ने सीरीज की शुरुआत सलामी बल्लेबाज के तौर पर की थी, लेकिन ट्रेविस हेड के शानदार प्रदर्शन के चलते उन्हें मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने तीन मैचों में 30.60 के औसत से 153 रन बनाए हैं, जिसमें एडिलेड में बनाया गया उनका बेस्‍ट स्कोर 50 रन है।

    पांचवें एशेज टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम

    स्टीव स्मिथ (कप्तान), स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, ब्रेंडन डॉगेट, कैमरून ग्रीन, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, टॉड मर्फी, माइकल नेसर, झाई रिचर्डसन, मिचेल स्टार्क, जेक वेदरल्ड, ब्यू वेबस्टर।

