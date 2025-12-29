T20 World Cup 2026: टीम इंडिया हो जाओ सावधान! ऑस्ट्रेलिया की पेस जोड़ी की हो सकती वापसी

दरअसल, पैट कमिंस ने हाल ही में एशेज टेस्ट सीरीज में एडिलेड टेस्ट में वापसी की थी। हालांकि, सुरक्षा कारणों से उन्हें सीरीज के बाकी मैचों से बाहर रखा गया है। अब कमिंस का चार हफ्ते में दूसरा स्कैन होगा और उसके आधार पर यह तय होगा कि वह 7 फरवरी से शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप 2026 (T20 World Cup 2026) में खेल पाएंगे या नहीं।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Australia T20 World Cup 2026। ऑस्ट्रेलिया की टीम आगामी ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अनुभवी तेज गेंदबाजों पैट कमिंस और जोश हेजलवुड को संभावित 15 सदस्यीय टीम में शामिल कर सकती है। भले ही दोनों खिलाड़ी चोट से उबर रहे हैं, लेकिन आईसीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, टूर्नामेंट के लिए दोनों दिग्गज खिलाड़ी वापसी कर सकते हैं।

पैट को स्कैन के बाद ही टीम में उनकी स्थिति के बारे में निर्णय लिया जाएगा। उन्हें टीम में नामित किया जाएगा, और फिर उनके फिटनेस की पुष्टि होगी।

वहीं, जोश हेजलवुड पूरे एशेज सीरीज से बाहर रहे क्योंकि उनके हैमस्ट्रिंग और एड़ी में चोट थी। इससे पहले हेजलवुड ने भारत के खिलाफ व्हाइट-बॉल सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था। मैकडोनाल्ड ने कहा,

जोश गेंदबाजी के लिए लौट रहे हैं और समय पर फिट होने की संभावना है।

टिम डेविड की चोट भी समस्या ऑस्ट्रेलियाई टीम की एक और चिंता मिडिल-ऑर्डर बल्लेबाज टिम डेविड हैं। उन्होंने हाल ही में BBL में होबार्ट हरिकेन्स के लिए खेलते समय हैमस्ट्रिंग की चोट ली। डेविड पिछले साल भी इसी प्रकार की चोट के कारण दो महीने बाहर रहे थे।

हालांकि, मैकडोनाल्ड का मानना है कि डेविड समय पर फिट होकर T20 वर्ल्ड कप में खेल पाएंगे। स्कैन में डेविड को ग्रेड-2 हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन पाया गया, जिससे वह BBL के बाकी मैचों से बाहर हो गए, लेकिन उनकी रिकवरी अच्छी चल रही है।