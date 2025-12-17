स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। ऑस्‍ट्रेलिया और इंग्‍लैंड के खिलाड़ी एडिलेड में तीसरे टेस्‍ट के पहले दिन काली पट्टी बांधकर मैदान पर उतरे। दोनों टीमों के खिलाड़‍ियों ने सिडनी के बोंडी बीच पीड़‍ितों के लिए कुछ पल का मौन भी रखा। इस तरह दोनों टीमों ने बोंडी बीच पीड़‍ितों को श्रद्धांजलि दी।

याद दिला दें कि दो कथित हमलावरों ने सिडनी के बोंडी बीच के करीब आर्चर पार्क में में हमला किया, जिसमें 15 लोगों की मौत हुई जबकि 40 से ज्‍यादा लोग घायल हुए। जानकारी मिली है कि आर्चर पार्क में यहूदियों का एक कार्यक्रम चल रहा था।

दर्दनाक घटना से दहला देश ऑस्‍ट्रेलिया और इंग्‍लैंड के खिलाड़‍ियों ने एडिलेड टेस्‍ट से पहले एक कतार में खड़े होकर मौन रखा और उन्‍हें श्रद्धांजलि दी, जिन्‍होंने इस घटना में अपनी जान गंवाई। वैसे, इस घटना ने देश को हिलाकर रख दिया है।

क्रिकेट ऑस्‍ट्रेलिया के प्रमुख कार्यकारी टोड ग्रीनबर्ग ने कहा कि पूरा क्रिकेट समुदाय प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। क्रिकेट जगत में सभी की संवेदनाएं इस भयानक घटना के पीड़ितों, उनके परिवारों, दोस्तों और यहूदी समुदाय के साथ हैं।

किसने किया हमला बता दें कि यहूदी उत्‍सव हनुक्‍काह में लोग एकत्रित हो रहे थे, जब पिता-बेटे की जोड़ी ने बोंडी बीच और आस-पास के क्षेत्र में खुली गोलीबारी की। 50 साल के पिता की मौत हो गई जबकि 24 साल का बेटे को पुलिस ने पकड़ा, लेकिन वो कोमा में है। प्रधानमंत्री एंथनी अलबानीस ने कहा कि हमलावर इस्लामिक स्टेट की विचारधारा से प्रेरित थे।

कमिंस ने क्‍या कहा ऑस्‍ट्रेलियाई कप्‍तान पैट कमिंस ने इस घटना को निजी बताया है। कमिंस ने कहा, 'यह वो जगह है, जिसके करीब हम रहते हैं और कभी हम अपने बच्‍चों को लेकर वहां जाते हैं। घर में इस घटना से बहुत दुख पहुंचा।'