Ashes Series: स्टीव स्मिथ और जोफ्रा आर्चर के बीच हो गई तनातनी, मैदान पर दिखा गुस्से वाला रूप, देखें video

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ और इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर की राइवलरी काफी पुरानी है। साल 2019 में खेली गई एशेज सीरीज के दौरान आर्चर ने स्मिथ का बुरा हाल किया था और उनके सिर पर गेंद मारी थी। तभी से ये दोनों एक-दूसरे के कड़े प्रतिद्वंदी बन गए हैं। ब्रिस्बेन के गाबा में खेले गए डे-नाइट टेस्ट मैच में एक बार फिर ये दोनों आमने-सामने हुए और दोनों में जमकर बहस हुई।

ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच आठ विकेट से अपने नाम किया और पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-0 की बढ़त ले ली। स्मिथ इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की कप्तान कर रहे थे क्योंकि नियमित कप्तान पैट कमिंस चोट के कारण बाहर हैं। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 65 रनों का टारगेट मिला था जो उसने 10 ओवरों में दो विकेट खोकर हासिल कर लिया। स्मिथ ने नौ गेंदों पर दो चौके और दो छक्कों की मदद से नाबाद 23 रनों की पारी खेली।

आर्चर की बाउंसर का मिला जवाब ऑस्ट्रेलियाई पारी के नौवें ओवर में आर्चर ने स्मिथ को छोटी गेंद फेंकी जिस पर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने चौका मार दिया। अगली गेंद पर आर्चर ने अपना गुस्सा दिखाया और बाउंसर फेंकी। स्मिथ ने इस पर अपर कट मारना चाहा, लेकिन चूक गए। तब आर्चर ने उनसे कुछ कहा। स्मिथ ने इसका जवाब देते हुए कहा, "जब तुम कुछ कर नहीं सकते तब बाउंसर फेंकेते हो चैम्प।"