IND vs SA: गौतम गंभीर ने बल्लेबाजी क्रम को लेकर दिया हैरान करने वाला बयान, बताया ओवररेटेड

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर खिलाड़ियों के बल्लेबाजी क्रम में लगातार बदलाव करने के लिए लंबे समय से आलोचना झेलते रहे हैं। इसके पीछे उनका तर्क है कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में बैटिंग ऑर्डर को जरूरत से ज्यादा महत्व दिया जाता है। गंभीर ने साफ संकेत दिए हैं कि वह आगे भी अपनी इसी शैली को जारी रखेंगे।

हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज में टीम संयोजन की मजबूरी के चलते नियमित ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ को नंबर 4 पर उतरना पड़ा। वहीं वॉशिंगटन सुंदर हमेशा की तरह एक फ्लोटिंग बल्लेबाज की भूमिका निभाते रहे। गंभीर ने कहा कि ये फैसले ऐसे ही नहीं लिए गए बल्कि इनके पीछे एक स्पष्ट सोच है।

ज्यादा मायने नहीं रखता बैटिंग ऑर्डर विशाखापट्टनम में खेले गए तीसरे वनडे में साउथ अफ्रीका को हरा सीरीज जीतने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए गंभीर ने साफ कहा कि ओपनिंग के अलावा वनडे क्रिकेट में बैटिंग ऑर्डर को ज्यादा ही बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है। गंभीर ने कहा, "वनडे क्रिकेट में सबसे जरूरी बात यह है कि आपकी टीम किस टेम्पलेट के साथ खेलना चाहती है। मैं हमेशा मानता हूं कि सफेद गेंद की क्रिकेट में बैटिंग ऑर्डर की अहमियत को बहुत ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया जाता है, सिवाय ओपनिंग के।"

उन्होंने कहा, “टेस्ट क्रिकेट में निश्चित तौर पर तयम बल्लेबाजी क्रम होना जरूरी है, लेकिन वनडे और टी20 जैसे फॉर्मेट में यह चीज ज्यादा मायने नहीं रखती।” सुंदर का दिया उदाहरण अपनी बात समझाने के लिए गंभीर ने वॉशिंगटन सुंदर का उदाहरण दिया जो हर मैच में अलग-अलग भूमिकाएं निभाते रहे हैं। गंभीर ने कहा, "आप ऐसे खिलाड़ी की बात कर रहे हैं जिसने मैनचेस्टर में शतक बनाया है, ओवल में पचासा लगाया है और जिसकी टेस्ट औसत 40 से ऊपर है। कभी-कभी टीम के संतुलन को प्राथमिकता देनी पड़ती है। मुझे पता है कि वॉशिंगटन के लिए यह आसान नहीं है, लेकिन उसने नंबर-3, नंबर-5 और नंबर-8 पर भी बेहतरीन काम किया है।"