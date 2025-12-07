Language
    अरे! ये क्या…Virat Kohli ने जीत के बाद रोहित को लगाया गले, मगर कोच गंभीर के साथ जो किया वो हो रहा VIRAL

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 02:38 PM (IST)

    Virat Kohli Video: विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन करते हुए 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' का खिताब जीता। सीरीज ...और पढ़ें

    Virat Kohli ने कोच गंभीर के साथ जो किया वो हो रहा VIRAL

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Virat Kohli Video: विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ODI सीरीज शानदार अंदाज में खत्म की। किंग कोहली ने तीसरे मैच में नाबाद 65 रन बनाकर भारत को 9 विकेट से जीत दिलाई और टीम ने सीरीज़ 2-1 से अपने नाम की।

    3 वनडे मैचों में 300 से ज्यादा रन बनाने की वजह से कोहली को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। भारत के वनडे सीरीज जीतने के जश्न के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कोहली और टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद फैंस कोहली की बॉडी लैंग्वेज पर चर्चा कर रहे हैं।

    Virat Kohli ने कोच गंभीर को नहीं लगाया गले?

    दरअसल, वायरल वीडियो भारतीय टीम की साउथ अफ्रीका (IND vs SA) पर वनडे सीरीज जीतने के बाद का है, जिसमें विराट कोहली (Virat Kohli) अपने सभी साथियों और सपोर्ट स्टाफ से गले मिलकर और हाथ मिलाते हुए जीत का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। मैदान से बाहर निकलते वक्त कोच गौतम गंभीर भी बाकी खिलाड़ी के साथ लाइन में खड़े होकर बधाई देने पहुंचे।

    इस बीच कोहली ने सभी खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ से गले मिलकर बधाई दी। लेकिन कई फैंस ने ध्यान दिया कि कोहली का रिएक्शन अपने बाकी साथियों के मुकाबले कोच गंभीर (Gautam Gambhir) से मिलते समय थोड़ा अलग था।

    कोहली अपने बाकी साथी खिलाड़ियों, जिसमें रोहित शर्मा भी शामिल थे, से मुस्कुराकर गर्मजोशी से गले मिले। लेकिन जब वह गंभीर के पास पहुंचे तो हैंडशेक और जल्दी सा हग फैंस को थोड़ा ठंडा-सा लगा। ये वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है।

    गौतम गंभीर ने 2027 विश्व कप पर क्या कहा?

    वनडे विश्व कप 2027 के सलेक्शन को लेकर कोच गंभीर ने फिर दोहराया कि यह बड़ा टूर्नामेंट अभी दो साल दूर है। कोच ने साफ किया कि ऋतुरात गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल और अन्य युवा खिलाड़ियों को टीम में ज्यादा मौके और अनुभव देने की जरूरत है। उनका इरादा है कि इन युवाओं को ज्यादा मौके दिए जाएं और विश्व कप नजदीक आने तक उन्हें बेहतर बनाया जाए। गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सबसे पहले आपको समझना होगा कि वनडे विश्व कप दो साल दूर हैं। वर्तमान में अभी रहना जरूरी है और जो युवा खिलाड़ी टीम में आ रहे हैं, उन्हें मौके का फायदा उठना चाहिए।

     

