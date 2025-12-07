अरे! ये क्या…Virat Kohli ने जीत के बाद रोहित को लगाया गले, मगर कोच गंभीर के साथ जो किया वो हो रहा VIRAL

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Virat Kohli Video: विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ODI सीरीज शानदार अंदाज में खत्म की। किंग कोहली ने तीसरे मैच में नाबाद 65 रन बनाकर भारत को 9 विकेट से जीत दिलाई और टीम ने सीरीज़ 2-1 से अपने नाम की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

3 वनडे मैचों में 300 से ज्यादा रन बनाने की वजह से कोहली को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। भारत के वनडे सीरीज जीतने के जश्न के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कोहली और टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद फैंस कोहली की बॉडी लैंग्वेज पर चर्चा कर रहे हैं।

Virat Kohli ने कोच गंभीर को नहीं लगाया गले? दरअसल, वायरल वीडियो भारतीय टीम की साउथ अफ्रीका (IND vs SA) पर वनडे सीरीज जीतने के बाद का है, जिसमें विराट कोहली (Virat Kohli) अपने सभी साथियों और सपोर्ट स्टाफ से गले मिलकर और हाथ मिलाते हुए जीत का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। मैदान से बाहर निकलते वक्त कोच गौतम गंभीर भी बाकी खिलाड़ी के साथ लाइन में खड़े होकर बधाई देने पहुंचे।