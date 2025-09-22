India vs Pakistan एशिया कप 2025 में भारतीय टीम 2 बार पाकिस्‍तान को हरा चुकी है। ग्रुप स्‍टेज में भारत ने पाकिस्‍तान को 7 विकेट से और सुपर-4 में 6 विकेट से रौंदा। 2 हार के बाद भी पाकिस्‍तान टीम ने बेशर्मी की हद पार कर दी है। मैन इन ग्रीन ने भारत के खिलाफ हार की हैट्रिक लगाने की ठानी है।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एशिया कप 2025 में भारतीय टीम अब तक पाकिस्‍तान को 2 बाद पटखनी दे चुकी है। ग्रुप स्‍टेज में भारत ने पाकिस्‍तान को 7 विकेट से और सुपर-4 में 6 विकेट से मात दी। 2 हार के बाद भी पाकिस्‍तान टीम ने बेशर्मी की हद पार कर दी है। मैन इन ग्रीन ने भारत के खिलाफ हार की हैट्रिक लगाने की ठानी है। यही कारण है कि उन्‍होंने इच्‍छा जताई है कि फाइनल में एक बार फिर भारत का सामना पाकिस्‍तान से हो।

श्रीलंका से होगा सामना पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने कहा कि टीम मंगलवार को अबू धाबी के शेख जायेद स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ होने वाले सुपर 4 मैच से पहले आत्मविश्वास से भरी है। उसे एशिया कप के फाइनल में पहुंचने की उम्मीद है। फाइनल में भारत के साथ पाकिस्‍तान का तीसरा मुकाबला हो सकता है। फरहान ने कहा कि पाकिस्तान अच्छा खेलने के लिए दृढ़ है।

टीम की तारीफ की फरहान ने मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "मेरी राय में आज हमने जिस तरह का खेल दिखाया और हमारी बल्लेबाजी जिस तरह की रही, उससे खिलाड़ी काफी आत्मविश्वास से भरे हैं। विकेट सही है, गेंद अच्छी तरह आ रही है। यह करो या मरो का मैच है, इसलिए हम जीत के लिए दृढ़ हैं।"

फरहान ने कहा कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपनी शुरुआत से खुश है। टीम ने 10 ओवरों में 91 रन बनाए और फखर ज़मान के रूप में 1 विकेट गंवाया। हालांकि, अगले 10 ओवर में टीम ने लय खो दी और 80 रन ही बना सकी। फरहान ने कहा कि पाकिस्तान को अपनी बल्लेबाजी के इस पहलू पर फोकस करने की जरूरत है।

पाकिस्‍तान के लिए हर मैच अहम फरहान ने कहा, "मुझे लगता है कि पिछले मैच में हमसे पावरप्ले का सही इस्तेमाल न कर पाने की गलती हुई। हमने शुरुआती विकेट जल्दी गंवा दिए और इससे बल्लेबाजों पर दबाव बन गया। आज फखर के अलावा हमने शुरुआती विकेट नहीं गंवाए और हमारी शुरुआत बहुत अच्छी रही। पहले 10 ओवरों में लगभग 90 रन बने। बीच के ओवरों में हम थोड़ा लड़खड़ा गए, लेकिन हम इसे भी सुधार लेंगे।"